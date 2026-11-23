Contó que ayudó a morir a 16 pacientes tras una primera vez con un ser querido, en un país donde la práctica no está despenalizada.

"Doctor, yo sé que no la voy a librar, y no aguanto este dolor, ya, déjeme, ya no me haga nada". Esa frase, repetida por distintos pacientes a lo largo de años de trabajo en urgencias de hospitales públicos de Méxic o, fue la semilla de una decisión que marcaría para siempre la vida de este médico. Un profesional con amplia experiencia en la medicina de emergencia y en la consulta privada que, en diálogo con el diario español El País , relató cómo se convirtió en uno de los pocos —y clandestinos— practicantes de la eutanasia en un país donde ayudar a morir es un delito.

El hombre, que pidió el anonimato, ha administrado la eutanasia a 16 personas a lo largo de su carrera. La primera fue hace dos décadas. La más difícil. "Ocurrió dentro de mi familia. No puedo decir quién, pero difícilmente hay una persona más cercana y querida", contó. Esa persona padecía un cáncer de cerebro: se dormía con dolor, se despertaba con dolor, no toleraba ningún alimento y el tratamiento había dejado de funcionar. "Ayúdame, tú sabes cómo, tú puedes", le dijo.

El médico investigó, estudió dosis, se preparó durante semanas. Lo habló con otro familiar médico. "No hablé con toda la familia porque unos definitivamente no iban a estar de acuerdo por la cuestión religiosa", explicó. Pero cuando llegó el momento, el alivio fue colectivo. "Dijeron: 'gracias a Dios porque ya está con él y dejó de sufrir'. Yo creo que más de la mitad sospechan de lo que hice, pero son de estas cosas que mejor no se hablan".

"Sentí que había traicionado mi carrera, pero fue un acto de amor"

Las emociones de aquella primera vez fueron contradictorias. "Sentí que había traicionado mi carrera, pero eso se queda a medio nivel cuando en un nivel alto es que es tu familiar", reflexionó. "Cuando ya no oyes los quejidos en la noche, no oyes los vómitos cada vez que intenta comer, no te sientes con culpa; sientes que realmente fue un acto de amor, de compasión, de empatía".

Después de eso, estuvo años sin volver a ayudar a nadie. Hasta que hace seis años tomó la decisión de hacerlo nuevamente. Desde entonces, suma 15 casos más.

El método que describe es similar al de la inyección letal: una vía con suero, un analgésico de acción rápida que en 30 segundos deja al paciente completamente anestesiado, y luego cloruro de potasio, una sustancia que paraliza de forma irreversible la conducción eléctrica del corazón. "En tres minutos ya trascendió la persona sin dolor, sin sufrir, sin convulsiones, tranquila, relajada". A veces lo hace gratis; otras cobra 1.300 pesos para reponer el medicamento.

Sus propias reglas en un vacío legal

Los pacientes llegan por recomendación. El médico los visita primero desde el punto de vista clínico, analiza antecedentes, confirma que se trata de una enfermedad crónica degenerativa, incurable e irreversible. Recién en una segunda entrevista le pregunta directamente al paciente. Solo actúa si la persona lo pide dos veces, en momentos distintos, y siempre de forma consciente y lúcida.

"Si lo pide un familiar, no vale", aclaró. Ha rechazado casos: pacientes con insuficiencia renal en prediálisis, un enfermo de alzhéimer cuya familia pedía la eutanasia sin que él pudiera expresarse, y un niño con leucemia terminal cuya madre se oponía. "Con la negativa de la mamá, por supuesto que no le entré. El niño murió a los pocos meses".

"En México, la eutanasia se da clandestinamente y tiene un toque clasista: solo los que tienen dinero pueden disfrutarla, y eso no es justo", indicó el facultativo.

El camino lo recorre en soledad. Ni su propia familia sabe con certeza lo que hace. Pero tiene un pacto con otro médico activista: si alguno de los dos cae en una situación de sufrimiento irreversible, el otro le aplicará la eutanasia. "Estoy convencido de ello y lo voy a seguir haciendo hasta que se despenalice".

FUENTE: Con información del diario El País