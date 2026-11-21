Su hermano compartió un pedido de ayuda en redes y recibió mensajes de personas que lo vieron en condiciones de salud preocupantes.

Desesperada búsqueda de un joven misionero en situación de calle: su familia pide ayuda para encontrarlo

La preocupación de una familia misionera llegó hasta Neuquén a través de las redes sociales. Un hombre publicó un pedido de ayuda para encontrar a su hermano, quien está en situación de calle y atraviesa problemas de adicciones. Ahora, busca dar con él para poder acompañarlo y ayudarlo a salir de esa situación.

Se trata de Luciano Portillo, un joven de 26 años que se encuentra en Neuquén capital. Su hermano, Joaquín, difundió una publicación en un grupo de Facebook en la que pidió colaboración a quienes puedan haberlo visto o tengan información sobre su paradero. En diálogo con LM Neuquén , contó cómo comenzó la búsqueda y la preocupación que atraviesa su familia.

Según relató Joaquín, Luciano se había trasladado desde Misiones hacia Neuquén con la intención de conseguir trabajo. La decisión estuvo vinculada también con el nacimiento de su hijo, ya que el joven es padre y buscaba nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia perdió el contacto con él. Joaquín explicó que no sabía prácticamente nada de su hermano desde principios de año, aunque su última comunicación con su mamá habría ocurrido entre fines de octubre y principios de noviembre.

Tras la publicación en Facebook, un hombre se comunicó con Joaquín y le contó que había encontrado a Luciano en condiciones muy delicadas hace algunas semanas. Según le relató, el joven tenía fiebre y debió ser trasladado a un hospital. Después de recibir asistencia, lo habría llevado a otro lugar, pero posteriormente perdió nuevamente su rastro.

A partir de ese contacto, comenzaron a llegarle otros mensajes de personas que lo habían visto en la ciudad. De acuerdo con lo que le transmitieron, Luciano estaría atravesando problemas de consumo de drogas y no habría conseguido trabajo, por lo que permanecería en situación de calle.

El lugar donde lo ven todos los días

Entre los mensajes que recibió, Joaquín logró comunicarse con una mujer vinculada a la Casa de la Misericordia, un espacio al que, según le informaron, Luciano asistiría habitualmente.

La mujer le confirmó que lo había visto el viernes y le explicó que el joven suele acercarse todos los días al lugar, donde se brinda asistencia a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, debido al fin de semana largo en que permanecería cerrado el espacio, Joaquín deberá esperar hasta el martes para intentar obtener nuevas noticias sobre él.

El dato renovó las esperanzas de la familia, que ahora busca confirmar que Luciano continúa acercándose allí y poder establecer contacto directo con él.

El pedido de ayuda de su hermano desde Misiones

Joaquín detalló algunas características físicas que pueden ayudar a reconocerlo. Luciano tiene 26 años, es de contextura delgada, ojos marrones, mide aproximadamente 1,75 metros y tiene un tatuaje en el brazo izquierdo, cuya imagen también compartió para facilitar su identificación.

El objetivo principal es encontrarlo, hablar con él y conocer su situación. Joaquín aseguró que, si su hermano está de acuerdo, está dispuesto a viajar hasta Neuquén para buscarlo o enviarle un pasaje para que pueda regresar a Misiones.

"Si se llega a ubicar a él y está de acuerdo en venir, yo le mando el pasaje, le mando el vuelo y que se venga", explicó.

También manifestó su intención de acompañarlo para que pueda recibir tratamiento por sus problemas de consumo. Reconoció que la situación es difícil y que aunque la familia tiene otras responsabilidades, está dispuesta a hacer lo necesario para ayudarlo.

Hasta el momento, no realizó una denuncia formal por su desaparición. Mientras tanto, continúa intentando reunir información sobre su paradero y pide colaboración a los vecinos de Neuquén que puedan reconocerlo o haber tenido contacto con él.

Quienes tengan información sobre Luciano pueden comunicarse con su hermano Joaquín al 3755-579600.