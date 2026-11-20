Denuncias anónimas y seguimientos policiales destaparon una red que repartía droga a domicilio y cobraba por medios electrónicos. La decisión de la justicia.

Cuatro personas fueron formalmente imputadas por el delito de comercialización de drogas agravado tras una extensa investigación que permitió desarticular una red dedicada a la venta de cocaína y marihuana en la localidad de Senillosa .

La formulación de cargos fue impulsada por la fiscal del caso Silvia Moreira junto al asistente letrado Pablo Jávega. Además, lograron que la Justicia dictara una serie de medidas cautelares , incluyendo la prisión domiciliaria de los acusados, el embargo de sus activos financieros y la clausura preventiva de dos inmuebles vinculados a la maniobra.

La acusación penal alcanza a los ciudadanos identificados por sus iniciales como D.L.R., R.A.C.G., A.E.Q.R. y K.B.C.G. De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal , los cuatro imputados operaron de manera organizada entre el 20 de mayo y el 18 de noviembre de 2026, comercializando cocaína y cannabis en viviendas situadas sobre las calles Laprida, Corrientes y Federico Cartés.

Según lograron establecer los pesquisas, el grupo ofrecía la sustancia tanto en los propios puntos de venta como bajo la modalidad de entrega a domicilio o delivery, contando también con un inmueble ubicado en calle Fulverto Alvial que funcionaba como centro de acopio de drogas, dinero y vehículos.

El expediente tuvo su origen a partir de diversas denuncias anónimas canalizadas mediante el sistema de código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación provincial Neuquén Te Cuida. Con esos primeros datos, efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Policía desplegaron discretas tareas de observación y vigilancia en los sectores señalados, logrando documentar movimientos típicos de la venta al menudeo.

Con el aval judicial, el pasado 18 de noviembre se ejecutaron múltiples allanamientos simultáneos en los domicilios bajo sospecha. Durante los operativos se secuestraron 299,8 gramos de cocaína fraccionados en 33 envoltorios, 23,6 gramos de cannabis, 11 plantas de marihuana, cuatro balanzas de precisión con vestigios de cocaína, un dispositivo posnet, $799.300 en efectivo, 26 cartuchos calibre 22 y teléfonos celulares. A este material se sumaron informes sobre transferencias en billeteras virtuales y testimonios de compradores que confirmaron la operatoria.

Con base en este caudal probatorio, la fiscalía imputó a los cuatro involucrados como coautores de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas. Solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación. Durante este plazo, se realizarán, entre otras medidas, pericias químicas sobre las sustancias secuestradas y la apertura y extracción de información de los dispositivos electrónicos.

Clausuras y embargos

Como medidas cautelares, la fiscal solicitó que las cuatro personas cumplan prisión domiciliaria en domicilios alternativos a los investigados, con dispositivos electrónicos de control y rondines policiales. También pidió que se les imponga la prohibición de contacto y comunicación con testigos.

Además, requirió la clausura por cuatro meses de dos inmuebles ubicados en las calles Fulverto Alvial y Laprida. Por último, solicitó el embargo de los fondos existentes en billeteras virtuales y cuentas bancarias, así como de los vehículos secuestrados durante los allanamientos.

Por su parte, la jueza de garantías Natalia Pelosso avaló los cargos y ordenó que los acusados cumplan prisión domiciliaria en viviendas alternativas con tobillera electrónica y custodia policial previa, además de prohibirles contactar testigos, embargar sus cuentas, billeteras virtuales y vehículos, y clausurar por cuatro meses los inmuebles de las calles Fulverto Alvial y Laprida.