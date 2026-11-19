Minutos de las 16 de este jueves, el cielo se puso oscuro y los primeros truenos se escucharon en la tarde neuquina. Hasta cuándo sigue.

¡Se largó con todo! Seguí el mapa de la lluvia en Neuquén

La probabilidad de tormentas, junto con fuertes ráfagas de viento, seguía vigente en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo para este jueves a la tarde , para la zona Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Según el pronóstico del tiempo, para este jueves 19 de noviembre se esperaba una jornada inestable tanto durante el día como por la noche.

Hacia la noche persistirá la inestabilidad , fijando una mínima de 10°C y un brusco incremento en la velocidad del viento desde el oeste, que soplará a 35 km/h e impulsará ráfagas intensas de hasta 58 km/h.

El viernes llegaría una mejora parcial con alternancia entre cielo inestable y despejado, manteniendo la máxima en 25°C pero con vientos más fuertes del sudoeste, que podrían alcanzar los 42 km/h con ráfagas de similar magnitud.

De cara al fin de semana, el sábado se presentará cubierto con lluvias débiles y dispersas, y un descenso térmico que dejará la máxima en 22°C y la mínima en 7°C.

El domingo se perfila una nueva mejora, con alternancia de cielo inestable y despejado, temperaturas en ascenso hacia los 25°C de máxima y vientos del sudoeste que podrían traer ráfagas intensas durante la noche.