El Niño podría alcanzar una intensidad extrema y crece la alerta por los efectos en Argentina

Las proyecciones anticipan posibles alteraciones en los patrones de precipitaciones y temperaturas, con consecuencias para distintas regiones del país.

El fenómeno de El Niño podría intensificar las precipitaciones y las tormentas durante el verano en Argentina.

Si bien el fenómeno de El Niño ha causado graves inundaciones, lluvias inusuales y fuertes temporales, pero los especialistas advierten que podría alcanzar una intensidad extrema y se mantiene en alerta a los organismos meteorológicos por sus posibles consecuencias en Argentina.

Las proyecciones internacionales advierten que el calentamiento del océano Pacífico continuará durante los próximos meses.

El escenario climático genera preocupación por las alteraciones que podría provocar en los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas.

Su evolución será clave para anticipar posibles episodios de lluvias intensas, tormentas y otros eventos meteorológicos durante el verano y los primeros meses del próximo año.

El Niño sigue creciendo: cuándo alcanzará una intensidad muy fuerte

Según las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe más de un 83% de probabilidades de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte a comienzos de 2027. En algunas zonas del Pacífico ecuatorial, las anomalías de temperatura ya superaron los cuatro grados, un indicador que refuerza la atención sobre la evolución del fenómeno.

El fenómeno de El Niño podría intensificar las precipitaciones y las tormentas durante el verano en Argentina.

El pronóstico genera preocupación por las posibles consecuencias sobre los regímenes de las precipitaciones, temperaturas y actividades productivas, especialmente en regiones expuestas a inundaciones, sequías y episodios de calor extremo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno podría intensificarse hasta convertirse en un evento de gran magnitud y mantener su influencia hasta entrado 2027.

Sin embargo, los especialistas remarcan que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de los eventos meteorológicos y que sus efectos varían según la ubicación geográfica.

Cuáles serán las zonas de Argentina más afectadas por El Niño

En la Argentina, las proyecciones climáticas apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en el noreste y el centro-este del país, particularmente en el Litoral.

Las inundaciones en el Litoral generan preocupación por la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y el aumento de otras enfermedades.

Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa aparecen entre las zonas que podrían experimentar un incremento de las lluvias, con potenciales consecuencias sobre las áreas rurales, las localidades ribereñas y la actividad agropecuaria.

En otras regiones, en cambio, el fenómeno puede favorecer períodos más secos, por lo que el impacto no será uniforme en todo el territorio.

Qué es El Niño y por qué preocupa su intensidad

El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico central y oriental permanecen por encima de los valores habituales durante varios meses. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica, los vientos y la distribución de las precipitaciones, con efectos que pueden extenderse a distintas partes del planeta.

El fenómeno es natural y no debe confundirse directamente con el cambio climático, aunque ocurre en un contexto de temperaturas globales cada vez más elevadas. Su intensidad puede aumentar la probabilidad de eventos meteorológicos extremos, pero no implica que todas las regiones vayan a sufrir inundaciones, sequías o tormentas.

Súper Niño 2026/27: una provincia se declara en emergencia y arma un plan de prevención.

Los organismos internacionales insisten en que los pronósticos estacionales y los sistemas de alerta temprana serán fundamentales para anticipar posibles riesgos y reducir el impacto de los eventos climáticos extremos. En ese sentido, remarcan la importancia de contar con información meteorológica actualizada que permita a los gobiernos, las instituciones y los sectores productivos prepararse con anticipación frente a los cambios en las condiciones del tiempo.

La agricultura, la energía, los recursos hídricos y la salud aparecen entre las áreas más sensibles a las consecuencias que podría generar la intensificación de El Niño, por lo que el seguimiento de su evolución será clave durante los próximos meses.