Verano 2027 en Neuquén con récord de actividades culturales y deportivas en toda la provincia

Se presentó el Plan de Verano Neuquino en 2027 con una variada programación de eventos que se realizarán hasta febrero en todo el territorio.

Se viene un verano con récord de actividades culturales y deportivas en la provincia.

El Gobierno de la Provincia presentó este lunes el Plan de Verano Neuquino 2027 , una agenda integral de actividades deportivas, culturales, turísticas y recreativas que se desarrollarán en distintas localidades del territorio hasta febrero. La propuesta, impulsada de manera transversal por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, apunta a ampliar las alternativas de esparcimiento para residentes y visitantes, y aprovechar la importante afluencia turística que caracteriza a la temporada estival.

Durante la presentación, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó el trabajo conjunto con otras áreas del Gobierno para diseñar una programación acorde con el potencial turístico de la provincia.

“Queríamos desarrollar un verano que esté a la altura de las circunstancias. Tenemos una provincia hermosa, mucho turismo también y creíamos que teníamos que armar algo a la altura. Por supuesto, hemos trabajado con el Ministerio de Turismo y desarrollamos todo este Plan de Verano”, expresó.

Adelantó que habrá actividades deportivas, artísticas y turísticas en distintas regiones, con propuestas en el sur provincial, el Messidor y la Vía Cordillerana, además de clases y encuentros de diferentes disciplinas deportivas en Neuquén capital y localidades del interior.

También resaltó la importancia de incorporar al calendario las fiestas populares que se realizan a lo largo y ancho de la provincia, para que tanto residentes de la capital como visitantes puedan conocer las celebraciones y tradiciones de cada localidad.

La ciudad de Neuquén tendrá un papel destacado dentro de la programación de verano, con una agenda que combinará propuestas culturales, deportivas, turísticas y recreativas.

En este sentido, la secretaria jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, señaló que la capital provincial se consolidó como un destino turístico y destacó las herramientas que se vienen desarrollando para fortalecer la actividad, entre ellas los buses turísticos, los minibuses que recorren distintos sectores de la ciudad y los colectivos eléctricos.

Además, anticipó que se trabaja junto con prestadores y agencias de turismo para ampliar las experiencias disponibles para quienes visiten la ciudad.

En cuanto a los acontecimientos previstos, mencionó la Fiesta Nacional de la Confluencia, que en su última edición convocó a 1.450.000 personas, y adelantó una programación con actividades durante todos los fines de semana.

Entre las propuestas se encuentran Capital Navideña, competencias deportivas como el Supercross, el evento internacional de pádel, la Regata del Río Negro y la Bicicleteada de la Confluencia. También habrá encuentros vinculados con la gastronomía, la producción y el emprendedurismo, como Confluencia de Cervezas, Confluencia de Sabores y Neuquén Emprende.

“Tenemos actividades culturales, deportivas y turísticas”, resumió Pasqualini, al destacar la diversidad de opciones que tendrá la ciudad durante los próximos meses.

Más de 70 fiestas populares en toda la provincia

Uno de los ejes centrales de la propuesta será el acompañamiento a las fiestas populares y tradicionales, que constituyen una expresión de la identidad cultural de las distintas regiones neuquinas.

Al respecto, la secretaria de Cultura de la Provincia, María José Rodríguez, explicó que la presentación permitió compartir con la comunidad una agenda que integra las actividades culturales, deportivas, de Juventud y las celebraciones populares.

El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, informó que entre noviembre y marzo se realizarán más de 70 fiestas populares en distintas localidades y regiones de Neuquén.

“Son encuentros que muestran nuestra identidad cultural, nuestro arraigo, nuestra cultura y que, en definitiva, generan desarrollo económico y turístico en cada una de las localidades. Estamos muy contentos”, manifestó.

Asimismo, indicó que durante el último año más de un millón de personas participaron de las distintas fiestas populares y expresó sus expectativas de convocatoria para la próxima temporada. En ese sentido, invitó a residentes y turistas a recorrer los distintos destinos y conocer las propuestas de cada rincón de la provincia.

Cultura e identidad en cada región

El Plan de Verano también contempla la instalación de dispositivos culturales como parte de las fiestas populares, con el objetivo de visibilizar y fortalecer el trabajo de los hacedores culturales neuquinos.

Estos espacios contarán con la participación de artesanos, hilanderas, plateros y editoriales de la provincia, promoviendo la comercialización de sus producciones y dinamizando las economías locales.

Además, quienes visiten los dispositivos podrán acceder, mediante códigos QR, a libros del Fondo Editorial Neuquino y a cortometrajes sobre personalidades destacadas de la historia provincial.

La propuesta busca poner en valor a artistas, emprendedores, nuevos talentos y producciones locales, al tiempo que promueve el intercambio de experiencias y el reconocimiento de las tradiciones de cada comunidad.

Con una programación que integra deporte, cultura, turismo y celebraciones populares, Neuquén se prepara para una temporada de verano con actividades en todo su territorio, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades, sus visitantes y la identidad de cada región.