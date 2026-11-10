Rolando Figueroa pidió que los estudiantes "sean protagonistas del Neuquén que viene"

Fue en el acto de incorporación de 1.055 nuevos alumnos de nivel superior y terciario al Programa Provincial de Becas Gregorio Álvarez.

“Es una provincia invirtiendo en ustedes”, les dijo el gobernador Rolando Figueroa este martes a los nuevos estudiantes que se incorporaron al Programa Provincial de Becas Gregorio Álvarez y los convocó a asumir con responsabilidad la oportunidad de continuar sus estudios. “Es importante para la provincia del Neuquén que ustedes puedan estudiar”, remarcó el mandatario, al señalar que la formación de las nuevas generaciones será determinante para el desarrollo que se proyecta para los próximos años.

La jornada marcó la incorporación de 1.055 nuevos becarios de nivel superior y terciario, luego de que el Gobierno provincial resolviera reabrir las inscripciones y revisar el tope de ingresos familiares. La medida permitió sumar a estudiantes que habían quedado afuera por diferencias mínimas en los requisitos económicos. Con esta nueva etapa, el programa reúne a más de 22.000 becarios en total y alrededor de 4.000 corresponden al nivel superior.

Durante su discurso, el gobernador explicó que desde el inicio de la gestión se trabajó con las operadoras y empresas hidrocarburíferas para que una parte de las inversiones y de la renta generada por la actividad se destinara a oportunidades educativas. “La mejor inversión , sin lugar a dudas, es la educación”, sostuvo. También vinculó esa decisión con la necesidad de que el crecimiento económico de Neuquén pueda sostenerse a lo largo del tiempo y se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

Igualar oportunidades

El mandatario planteó que el programa busca igualar las oportunidades desde los primeros años de escolaridad hasta la educación superior. “Lo importante es generar un programa en el cual las líneas de partida sean iguales”, expresó. En ese sentido, cuestionó las miradas que dejan el acceso a la educación sujeto a la capacidad económica de cada familia y defendió la presencia del Estado para que estudiar no sea una posibilidad reservada a unos pocos.

Figueroa compartió, además, algunos indicadores del programa. Señaló que entre el 80 y el 85 por ciento de los estudiantes cumple los objetivos establecidos; que el 80 por ciento pertenece a familias en las que son la primera generación que llega a la educación superior; y que el 75 por ciento de las personas becarias son mujeres. Para el gobernador, esos datos muestran el aporte de la iniciativa a la movilidad social.

El programa incluye tutorías, asistencia psicológica, orientación nutricional y herramientas de educación financiera para la organización de la economía familiar. “Es un programa de becas integral, espero que lo aprovechen”, dijo Figueroa, y pidió a los estudiantes que cumplan con las metas académicas y acerquen sugerencias para mejorar la propuesta.

Al referirse al futuro de la provincia, el gobernador aseguró que Neuquén atravesará una transformación económica en los próximos años. “Neuquén, en unos años, va a ser otra provincia”, afirmó, y preguntó a los jóvenes qué lugar quieren ocupar en ese proceso. “Tienen que estar, sin lugar a dudas, siendo protagonistas de esto. Y para ser protagonistas, créanme que tienen que esforzarse y tienen que ustedes buscarse el lugar y el Estado acompañarlos para que ustedes puedan encontrar ese lugar”, expresó.

Pidió responsabilidad

También los instó a valorar la oportunidad y asumirla con compromiso: “Tómenlo con muchísima responsabilidad. Nosotros este programa lo tomamos con muchísima responsabilidad”. Hacia el cierre, manifestó su deseo de reencontrarse con los becarios ya recibidos y trabajando en la provincia. “Ojalá que esta provincia pueda tener el orgullo de tenerlos trabajando, en el ámbito privado o en el ámbito público, pero sí que se queden en Neuquén”, expresó.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que la incorporación de nuevos becarios expresa una decisión política sostenida y representa una experiencia inédita para la provincia. “Este programa, que tiene más de 20.000 becarios ahora, es un programa que nunca existió en la provincia”, señaló. Además, subrayó que los estudiantes no tuvieron que iniciar por su cuenta una búsqueda para acceder al beneficio: “Nosotros los llamamos, les dijimos: queremos acompañar su proceso de crecimiento personal, queremos acompañar sus procesos de formación profesional”, explicó.

Martínez remarcó que la ampliación fue posible a partir de una revisión de los ingresos máximos exigidos a las familias. La decisión permitió incorporar a estudiantes de distintas carreras, desde formación docente hasta ingenierías. En esta nueva tanda también se entregaron notebooks.

La ministra precisó que el programa demandará una inversión de 18.000 millones de pesos durante este año para los becarios alcanzados por esta línea. Indicó, además, que el Banco Provincia del Neuquén y Gas y Petróleo del Neuquén son los dos contribuyentes más significativos. A las becas y los dispositivos tecnológicos se agregan tutorías, acompañamiento psicológico, asesoramiento nutricional y charlas de educación financiera a cargo de especialistas del banco provincial.

Plan Pehuén

Por otra parte, la Provincia continúa con la distribución de equipamiento tecnológico en establecimientos educativos de todas las regiones. En las últimas jornadas, 115 instituciones recibieron 6.719 notebooks, 260 carros de carga, 708 tablets, 79 pantallas interactivas y 34 impresoras 3D. La iniciativa busca fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas neuquinas.

En el Distrito III, con sede en Zapala, se entregaron 1.026 notebooks, 43 carros de carga, 122 tablets y 10 pantallas interactivas. El equipamiento fue destinado a establecimientos de nivel primario, secundario, inicial y especial, entre ellos las escuelas primarias 3, 36, 37, 54, 81, 91, 99, 156, 171, 185, 194, 215, 247, 257, 288, 290, 326, 342, 364 y 273; la Escuela Especial N° 5 Suyay; los CPEM N° 31, la EPEA N° 3 y la EPET N° 26; además de los jardines de infantes N° 41 y 67.

Durante la entrega en esa localidad, la ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que, luego de priorizar las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura del sistema educativo, el Gobierno provincial avanzó con la adquisición y distribución de tecnología mediante un mecanismo articulado con Naciones Unidas.