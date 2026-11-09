La fecha de las elecciones, las PASO y un calendario despegado al nacional

Si bien era un rumor fuerte en las charlas de la política neuquina, este lunes se confirmó cuándo serán las elecciones provinciales y municipales en 2027.

El fin de semana extralargo por la visita del Papa resultó particularmente intenso para la provincia de Neuquén . No porque León XIV tenga previsto romper el protocolo y venir de visita, sino porque se conoció la fecha en la que los neuquinos irán a las urnas. Y el día es el domingo 14 de febrero de 2027.

En rigor de verdad, mucha sorpresa no hubo. Entre otras cosas, porque ya hacía rato que se venía hablando de esa posibilidad. No en forma oficial, pero sí en los pasillos y en encuentros entre amigos. ¿Por qué no se confirmaba? Porque la posibilidad inicial era agosto, aunque estaba atada a una gestión que, al menos hasta ahora, no se concretó.

En agosto se realizan las primarias PASO que el gobierno nacional pretende eliminar. Sin embargo, al no haber avances en ese sentido, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido (que veía con buenos ojos la posibilidad de realizarlas en septiembre), optaron por fijar la fecha a la que se hizo mención. Y, como tradicionalmente sucede, lo hicieron despegadas del calendario nacional.

Neuquén está, entonces, a tres meses de la gran fiesta de la democracia; es decir, de la cita con las urnas. Y ese camino —que se inició en este feriado— encuentra tanto a la provincia como al municipio en un momento al que bien podría considerarse propicio.

Indicadores económicos

La provincia de Neuquén llega a esta instancia en una suerte de microclima que la diferencia del resto del país y que la ubica al tope de los indicadores económicos, en parte por el desarrollo acelerado de Vaca Muerta, pero también por la distribución de los recursos. Según datos del INDEC y de otros organismos nacionales, Neuquén lidera las ventas en supermercados, al tiempo que ha logrado reducir la pobreza, mientras crece en el conjunto del país. Neuquén es, también, la provincia que mayor cantidad de puestos de trabajo genera.

Estos indicadores tienen su correlato en el municipio capitalino, con sus planes habitacionales (viviendas y loteos con servicios), la extensión de los paseos costeros y, entre otras cosas, la construcción de un parque industrial que promete multiplicar la tasa de empleo a niveles jamás vistos.

Maria Isabel Sanchez

A grandes rasgos, así avanzan ambas gestiones hacia estos comicios en los que se votará gobernador, vicegobernador, diputados provinciales y autoridades comunales en varios municipios.

Ese día se renovará a la totalidad de las bancas de la Legislatura neuquina, presidentes de comisiones de fomento (incluida la de Villa Lago Meliquina, que se constituyó por decreto este fin de semana largo) y comisiones municipales, además de los intendentes y concejales de varios municipios de primera y segunda categoría. Será con boleta única electrónica, por lo que el resultado no se hará esperar demasiado.