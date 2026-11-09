Neuquén recibió más de 20 mil turistas durante el fin de semana largo: los destinos elegidos

La demanda espontánea, las fiestas populares y las propuestas vinculadas con la naturaleza, la fe y la gastronomía impulsaron la actividad en los distintos destinos neuquinos.

Neuquén recibió más de 20 mil turistas durante el fin de semana largo

La provincia del Neuquén recibió más de 20 mil turistas durante el fin de semana largo , con una ocupación promedio superior al 60 por ciento y un movimiento económico estimado en más de 8 mil millones de pesos. Los datos preliminares, relevados por la subsecretaría de Turismo del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, reflejan un balance positivo de la actividad turística en las distintas regiones de la provincia.

Uno de los aspectos destacados fue el comportamiento de la demanda espontánea. Si bien las reservas previas mostraban niveles moderados de ocupación, los viajes decididos a último momento permitieron incrementar en más de un 30 por ciento los registros iniciales, poniendo de manifiesto la importancia del turismo de cercanía.

Entre los destinos relevados se encuentran San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Aluminé, Caviahue, Zapala, Piedra del Águila y distintas localidades del Alto Neuquén , que recibieron visitantes atraídos por sus paisajes, propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y acontecimientos culturales.

Uno de los principales atractivos del fin de semana fue la Fiesta Ceferiniana, que se desarrolló en el paraje San Ignacio, en Junín de los Andes. La celebración, profundamente arraigada en la identidad cultural y espiritual neuquina, convocó a peregrinos y visitantes de diferentes lugares.

Este encuentro marcó además el inicio de un calendario que contempla más de 70 fiestas populares durante la temporada de verano, distribuidas en las distintas regiones de la provincia.

También se destacó la Fiesta Provincial de la Trucha Marrón, en Piedra del Águila, que puso en valor la tradición pesquera, la gastronomía regional y la identidad de una localidad estrechamente vinculada con sus recursos naturales.

Estas celebraciones constituyen un atractivo para los visitantes y contribuyen a dinamizar las economías locales, generando movimiento en alojamientos, establecimientos gastronómicos, comercios y servicios turísticos.

Además de las fiestas populares, el fin de semana permitió poner en valor distintos productos turísticos que la provincia viene desarrollando para diversificar su oferta y promover la actividad más allá de las temporadas tradicionales.

Entre ellos se destaca el Camino de la Fe, una propuesta que integra espiritualidad, patrimonio, historia e identidad cultural a través de recorridos que conectan diferentes localidades y comunidades neuquinas.

Julian Campos

El senderismo, las actividades de naturaleza, la gastronomía de kilómetro cero, el enoturismo y las experiencias de agroturismo también forman parte de una oferta que permite descubrir los paisajes, sabores y tradiciones de cada región.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron la importancia del trabajo articulado con los municipios, los prestadores turísticos y el sector privado para consolidar una oferta integral que genere oportunidades de desarrollo en todo el territorio provincial.

Con la proximidad de la temporada estival y un calendario de más de 70 fiestas populares, Neuquén se prepara para continuar fortaleciendo el turismo interno y regional, promoviendo experiencias vinculadas con su identidad y sus recursos naturales, y acompañando el crecimiento de las economías locales.