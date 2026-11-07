Fuerte allanamiento en Parque Industrial: secuestraron un arma y municiones

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 20° y de la UESPO en el marco de una investigación de la Fiscalía.

Un operativo policial desplegado en la capital neuquina finalizó con el secuestro de un arma de fuego y una importante cantidad de cartuchería , en el marco de una causa penal impulsada por el delito de presuntas amenazas con arma de fuego . Las labores de investigación y posterior procedimiento se concentraron en el Parque Industrial , donde los efectivos lograron incautar elementos considerados clave para el avance del expediente.

Las diligencias fueron ejecutadas durante la mañana del viernes 6 de noviembre por personal de la Comisaría 20° en labor conjunta con la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) . Las medidas contaron con la correspondiente autorización judicial, dictada a requerimiento de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica .

El propósito central era ubicar y retirar de circulación armas de fuego reglamentarias o de fabricación casera, municiones y cualquier otro objeto de valor probatorio vinculado al hecho investigado.

Durante el registro de uno de los inmuebles señalados en las órdenes judiciales, los uniformados procedieron a la correcta identificación de los ocupantes de la vivienda. En medio de la inspección de los ambientes, el personal policial obtuvo un resultado positivo al detectar un revólver que se hallaba oculto en el interior del bolsillo de un buzo.

Ante el hallazgo del armamento, se dio inmediata intervención a los peritos de la Dirección Criminalística, quienes asumieron las tareas técnicas en la escena. Los especialistas efectuaron el relevamiento fotográfico y la fijación de las evidencias para asegurar su validez en el proceso judicial.

En total, las autoridades procedieron al secuestro formal de un revólver calibre 22 largo, 15 cartuchos intactos del mismo calibre y 10 vainas servidas. Todos los elementos incautados quedaron resguardados bajo estricta cadena de custodia y a disposición de la fiscalía interviniente para determinar su eventual utilización en el hecho investigado.

Drogas, armas y millones en efectivo: dos operativos contra el narcomenudeo

La Policía de Neuquén realizó dos operativos contra el tráfico de drogas en distintas localidades de la provincia y secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y un vehículo. Los procedimientos se llevaron adelante el pasado jueves 29 de octubre en la Comarca Petrolera y la región Confluencia, donde también hubo personas detenidas e imputadas.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en Cutral Co, a partir de una investigación iniciada por denuncias anónimas sobre la presunta comercialización de drogas en una vivienda.

Durante el allanamiento, personal de la Dirección Antinarcóticos secuestró dosis de cocaína, dos revólveres calibre 22 y 26 cartuchos. Además, dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

En paralelo, se desarrolló otro operativo en la región Confluencia, donde una investigación iniciada a partir de denuncias recibidas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida permitió identificar cuatro domicilios presuntamente vinculados con la venta de estupefacientes.

Como resultado de ocho tareas investigativas y los posteriores allanamientos, siete personas -cinco hombres y dos mujeres- fueron imputadas o detenidas. Además, se dispuso la clausura de dos viviendas

Durante estos procedimientos, los efectivos secuestraron aproximadamente 350 gramos de cocaína y 301 gramos de marihuana. También incautaron $3.314.800 en efectivo, 12 teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas y un automóvil.