Después de 20 años, desalojan una empresa de Parque Industrial: se aprovechaban y subalquilaban el predio

La demanda fue presentada por el Gobierno provincial ya que era un lote cedido en el marco de la Ley de Promoción Industrial. Detectaron varias irregularidades.

El Gobierno recuperó este miércoles un lote que era utilizado de manera irregular en el Parque Industrial﻿.

Tras una serie de actuaciones administrativas y legales, el Gobierno de la Provincia de Neuquén recuperó este miércoles un lote que era utilizado de manera irregular en el Parque Industrial y por el cual los pre adjudicatarios percibían ingresos provenientes de un subalquiler.

El gobierno de la provincia de Neuquén tramitó ante la Justicia y logró el desalojo de una parcela que era ocupada por una empresa, a la que le endilgaron reiterados incumplimientos a la Ley de Promoción Industrial.

Se trata de un lote que había sido pre adjudicado en 2004 a la Tornería Cerna S.R.L. para el desarrollo de su actividad y que en reiteradas oportunidades fue notificada por vía administrativa sobre la falta de presentación del proyecto, calendario de inversión y plazos de instalación, entre otras cosas. Ahora, l a Provincia logró recuperar el lote , que estaba subalquilado por la empresa.

Los investigadores pudieron constatar que, desde 2019, la firma percibía ingresos por subalquilar el espacio a otra empresa, en contravención a lo dispuesto por el área de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Producción e Industria.

De este modo, usufructuaba un bien público que el Gobierno provincial podría haber destinado a la radicación de inversiones que contribuyeran al desarrollo económico y social y a la generación de nuevas fuentes de trabajo.

Los antecedentes

En 2004, Tornería Cerna S.R.L. solicitó al Gobierno de la Provincia un lote en el Parque Industrial, en el marco de la Ley 378 de Promoción Industrial. La normativa, orientada a promover la instalación de nuevas industrias dedicadas a la extracción, elaboración y aprovechamiento integral de productos minerales, agropecuarios y forestales, establecía como requisito excluyente la presentación de un plan de inversiones para acceder al beneficio.

Ese mismo año, se reservó el lote 23 por un plazo de 40 días para que la empresa presentara el proyecto. Sin embargo, en 2006, la reserva quedó sin efecto ante la falta de presentación de la documentación requerida.

En 2007, la firma reiteró su solicitud y se inscribió una nueva reserva, esta vez sobre el lote 9, manzana 3, sujeta a una cláusula de caducidad automática en caso de no presentarse la documentación correspondiente. Esta fue finalmente presentada a fines de 2009, cuando la empresa ya contaba con autorización para gestionar los servicios. No obstante, ese mismo año solicitó una prórroga para ejecutar las mejoras de infraestructura, argumentando dificultades financieras.

En 2012, tras una inspección de las obras, se constató que no se habían registrado avances ni se había construido un cerco perimetral. En virtud de esta situación, mediante la Disposición 009 se dejó sin efecto la reserva. La decisión fue notificada a sus titulares por vía digital y, por vía legal, a través del Boletín Oficial.

Durante los seis años siguientes, el Gobierno provincial realizó diversas inspecciones para verificar el estado de las obras y brindó asesoramiento y orientación para facilitar la presentación del proyecto. Sin embargo, la empresa manifestó dificultades de diversa índole para concretarlo.

En 2019, la firma solicitó ceder la explotación del lote a otra empresa. El pedido recibió un dictamen desfavorable del área de Asuntos Jurídicos, debido a la situación de ocupación precaria y a la falta de regularización. Además, se advirtió que, ante el incumplimiento de las condiciones establecidas, correspondería avanzar con el desalojo, conforme a la Ley 263.

Tras nuevas actuaciones administrativas impulsadas por el Gobierno provincial, en 2024 se publicó el Decreto 824, que rechazó el reclamo de la empresa, declaró agotada la vía administrativa y elevó las actuaciones a la Fiscalía de Estado. Finalmente, este año se obtuvo el mandamiento de desahucio, que permitió avanzar con la recuperación del lote.