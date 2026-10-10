"Neuquén tendrá el parque industrial más grande del país"

Así lo manifestó el intendente Mariano Gaido, durante el lanzamiento del hub logístico realizado esta semana. Estiman que el cupo de tierra llegará a 2 mil hectáreas. Fuerte impulso al empleo y las PyMES neuquinas.

Esta semana, Neuquén presentó el plan de ejecución del Parque Industrial Capital (PIC) . “Se trata de una apuesta que conecta el crecimiento de Vaca Muerta con una necesidad cotidiana: que las inversiones se conviertan en oportunidades de trabajo”, le comentó el Intendente Mariano Gaido, a este cronista, el día después del evento.

El encuentro se realizó el miércoles 7 de octubre, en el salón Rainbow del Casino Magic y fue encabezado por Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

El nuevo parque se desarrollará junto a la Ruta Provincial 67 , en un corredor estratégico para las actividades vinculadas con Vaca Muerta. “La convocatoria inicial reunió a 606 empresas que solicitaron, en conjunto, 1.372,5 hectáreas, por encima de las 1.000 previstas originalmente. Esa demanda nos llevó a anunciar una ampliación y nueva inscripción desde el 1 de febrero de 2027”, comentó.

Gaido indicó que “la superficie proyectada se extenderá a 2.000 hectáreas”. Sobre la inauguración dijo que “la primera etapa estará lista entre agosto y septiembre de 2027”.

El perfil de las empresas y las condiciones

“El interés registrado permite dimensionar la oportunidad. Pero una empresa anotada aún debe convertir su intención en un proyecto, comprometer inversión y construir. La diferencia importa para entender qué puede esperar Neuquén y en qué plazos”, sentenció Gaido dando a entender que se estará atento a cualquier especulación inmobiliaria.

“El perfil de las solicitudes muestra una actividad más amplia que la extracción de petróleo y gas: incluye metalmecánica, construcción, transporte, logística, manufacturas, tecnología y comercio. En ese conjunto aparece una posibilidad para las pymes: ampliar talleres, sumar servicios y participar de una cadena productiva que necesita proveedores de distintos tamaños”, indicó.

También hay un efecto potencial sobre la vida urbana. Según explicó, “177 empresas que hoy funcionan en distintos sectores de la ciudad proyectan trasladarse al parque. Otras 343 plantean ampliar su actividad o abrir una nueva sucursal, y 86 corresponden a firmas que ya trabajan en la provincia, pero todavía no están radicadas en la capital”.

“Trasladar actividades a un espacio preparado para ellas podría aliviar la convivencia entre viviendas, depósitos y circulación de vehículos de carga. Para que ese cambio beneficie a los vecinos y a quienes trabajan allí, el desarrollo cuenta con accesos, servicios y alternativas de transporte”, explicó el mandatario comunal.

Más puestos de trabajo

La expectativa laboral es el punto más sensible del anuncio. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, proyectó “unos 25.000 puestos de trabajo. Se trata de una estimación oficial sobre el desarrollo futuro del parque; las contrataciones dependerán de las inversiones que se concreten y de las necesidades de cada empresa”.

Pasqualini anunció que “desde el 1 de noviembre se habilitará un apartado específico en el Portal de Empleo municipal para quienes quieran trabajar en el PIC. El plan prevé relevar los perfiles y oficios requeridos por las compañías y comenzar trayectos formativos el 1 de marzo de 2027”.

Para alguien que busca su primer empleo o necesita reconvertirse, vincular la capacitación con una demanda concreta puede hacer una diferencia. Inscribirse será un paso de preparación, sin que eso implique una contratación asegurada.

Incentivos para atraer empresas

Para atraer inversiones, el municipio propuso tierras a precio promocional y un régimen de beneficios fiscales que deberá pasar por el Concejo Deliberante. El esquema anunciado contempla “cuatro años para presentar y ejecutar las obras, además de una exención de la licencia comercial durante diez años para quienes cumplan los requisitos”. Gaido comprometió el avance con contratos o boletos de compraventa en diciembre, “una vez esté disponible la normativa".

La política de incentivos pone recursos públicos al servicio de una expectativa de crecimiento. Su resultado deberá evaluarse en empresas que efectivamente se instalen, inversiones ejecutadas y empleo generado.

“Neuquén tiene ante sí la posibilidad de convertir parte del impulso de Vaca Muerta en una base productiva más amplia. Para las familias, el impacto podrá medirse en algo cercano: conseguir trabajo, aprender un oficio con salida laboral o ver crecer un emprendimiento. Allí se jugará el alcance del nuevo Parque Industrial Capital, a medida que las obras y los proyectos empresariales avancen”, concluyó el intendente capitalino.