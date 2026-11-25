Neuquén La Mañana incendio Grave incendio: qué es la gran columna de humo que se ve desde todo Neuquén

La humareda está ubicada en la zona sur-oeste de Neuquén, en el sector de Valentina Sur. Personal de bomberos se trabaja en el lugar. Agregar LM Neuquén a







El fuerte incendio se puede ver desde varios puntos de la ciudad.

Una enorme columna de humo se empezó a divisar desde todos los puntos de la capital neuquina este miércoles cerca de las 20. Reportes de la humareda llegaron desde varios puntos y ubicaron el incendio en la zona sur-oeste de la ciudad, en el sector de Valentina Sur.

Minutos después, LM Neuquén pudo acceder a una serie de videos donde se puede apreciar la magnitud del fuego. El siniestro ocurre en el terreno perteneciente a T&M Servicios Industriales SRL, sobre la calle San Ignacio de Valentina Sur, camino a Las Perlas. Según informaron desde la Policía, personal de Bomberos trabaja en el lugar.

Participan cuatro dotaciones de bomberos, dos de ellas de Plottier. Cuatro dotaciones se encuentran en camino desde Centenario.