La humareda está ubicada en la zona sur-oeste de Neuquén, en el sector de Valentina Sur. Personal de bomberos se trabaja en el lugar.
Una enorme columna de humo se empezó a divisar desde todos los puntos de la capital neuquina este miércoles cerca de las 20. Reportes de la humareda llegaron desde varios puntos y ubicaron el incendio en la zona sur-oeste de la ciudad, en el sector de Valentina Sur.
Minutos después, LM Neuquén pudo acceder a una serie de videos donde se puede apreciar la magnitud del fuego. El siniestro ocurre en el terreno perteneciente a T&M Servicios Industriales SRL, sobre la calle San Ignacio de Valentina Sur, camino a Las Perlas. Según informaron desde la Policía, personal de Bomberos trabaja en el lugar.
Participan cuatro dotaciones de bomberos, dos de ellas de Plottier. Cuatro dotaciones se encuentran en camino desde Centenario.
En los videos se puede observar como el fuego se extendió en el interior de un galpón de chapa. Las llamas se elevan a mayor altura que el techo de la construcción.
Noticia en desarrollo.-
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