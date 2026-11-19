Ocurrió durante la tarde de este jueves. Unos 40 pasajeros lograron bajar por su cuenta y no hubo heridos.

Un colectivo de larga distancia de la empresa CATA se incendió por completo este jueves por la tarde sobre la Ruta 40 , a la altura de Luján de Cuyo , Mendoza . Más de 40 pasajeros viajaban en la unidad y lograron descender a tiempo. No hubo heridos.

El siniestro ocurrió poco antes de las 18, en el Acceso Sur , a pocos metros del sector del carril Barrancas-Agrelo. Las llamas avanzaron rápidamente sobre el vehículo y terminaron destruyéndolo por completo.

La magnitud del incendio generó una importante columna de humo que podía observarse en la zona, por lo que las autoridades solicitaron circular con precaución.

Tras el alerta, trabajaron en el lugar dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, que intervinieron para controlar el fuego.

Todos los ocupantes pudieron abandonar el micro por sus propios medios antes de que las llamas consumieran la totalidad de la unidad. La situación no dejó víctimas ni personas lesionadas.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Entre las primeras hipótesis se analiza una posible falla mecánica, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el origen del siniestro.

El colectivo quedó completamente destruido por el fuego, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para controlar la situación y evitar mayores complicaciones.

Trágico accidente en Santa Fe: un auto volcó y murió el hermano de un legislador

Un trágico accidente vial conmocionó en las últimas horas al ámbito político y social de la provincia de Santa Fe, luego de que un automóvil se despistara en una traza rural y provocara el fallecimiento de un hombre de 72 años. La víctima fue identificada oficialmente como Alberto Calvo, quien era hermano del actual senador de la Legislatura santafesina Alcides Calvo.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios santafesinos, el fatal siniestro tuvo lugar en un camino rural ubicado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22. A bordo de un automóvil Renault Fluence, la víctima viajaba como acompañante junto a su hijo cuando, por motivos que aún son materia de investigación pericial, el rodado se salió de la calzada y cayó violentamente dentro de una cuneta.

Según las primeras informaciones policiales recabadas en la escena, el Renault Fluence era conducido por un hombre de 38 años, identificado mediante las iniciales N. L. C., hijo de Alberto Calvo. Ambos circulaban por el trayecto rural cuando, al aproximarse a la intersección con la ruta provincial, el automovilista perdió por completo el dominio del vehículo, terminando su recorrido con un fuerte impacto contra el sector de la cuneta en circunstancias que las autoridades policiales y judiciales aún intentan precisar con exactitud.

Como consecuencia de la violencia del impacto, Alberto Calvo falleció en el lugar del accidente, sin que los servicios de emergencia que acudieron al llamado pudieran hacer nada para reanimarlo o salvarle la vida. Su hijo, en tanto, sufrió diversos traumatismos de consideración que requirieron asistencia médica inmediata en el sitio del despiste.

Tras ser estabilizado por el personal sanitario interviniente, el conductor de 38 años fue derivado de urgencia al Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de San Francisco, en la vecina provincia de Córdoba, para recibir atención hospitalaria de mayor complejidad. Hasta el momento, no trascendieron partes médicos oficiales ni precisiones sobre la evolución clínica del joven hospitalizado.