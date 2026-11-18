Se accidentó cerca de Río Turbio. Un estudio señaló que en la Patagonia están seis de los 10 peores tramos de rutas nacionales de la Argentina.

Un español que recorría la Patagonia en moto terminó en el hospital por los baches de la Ruta 40.

Un turista español que recorría la Patagonia argentina en motocicleta terminó hospitalizado con importantes lesiones tras sufrir un accidente en la Ruta Nacional 40 , en la provincia de Santa Cruz.

Las malas condiciones de la calzada causaron la caída del conductor, de 63 años de edad, que formaba parte de un grupo de motociclistas en recorrida por el sur argentino.

El incidente se produjo en el sector de la Ruta 40 comprendido entre Punta del Monte y Cancha Carrera, cerca de la ciudad de Río Turbio.

El hombre conducía una moto de gran cilindrada y, al no poder esquivar un bache grande y profundo, perdió el control del vehículo y cayó violentamente sobre el asfalto.

Según informó la Policía de Santa Cruz, el accidente ocurrió a unos 39 kilómetros hacia el sur del puesto caminero de Julia Dufour -en el acceso desde la Ruta 40 a Río Turbio-. Efectivos de la Policía de Tránsito Diómedes Casas intervinieron en el lugar tras recibir el aviso del accidente.

Un motociclista español se accidentó en la Ruta 40.

El conductor herido fue trasladado al Hospital José Alberto Sánchez, de Río Turbio.

Allí, la evaluación médica confirmó que el turista español había sufrido la fractura de tres costillas, y se dispuso que quedara internado en observación para controlar su evolución clínica.

Tramos peligrosos de la Ruta 40

Hace apenas una semana, un informe elaborado por la consultora Focus Market para la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (PAETAC), identificó decenas de tramos deteriorados en distintas provincias argentinas y puso especial atención sobre los problemas que afectan a los principales corredores de Chubut y Santa Cruz, incluyendo varios tramos de la Ruta Nacional 40.

Uno de los puntos más comprometidos de acuerdo con este informe aparece sobre la Ruta 40, entre el cruce de Facundo y Gobernador Costa, en el sector conocido como La Laurita, en la provincia de Chubut.

Allí, el informe advierte que unos 150 kilómetros de asfalto se encuentran convertidos en ripio, una situación que genera aproximadamente 3 horas y 8 minutos adicionales de viaje.

Este tramo fue considerado entre los cinco más críticos de todas las rutas nacionales, en el que Focus Market incluye otro sector de la Ruta 40 en la Patagonia, en este caso en Santa Cruz.

Se trata de los 330 kilómetros de la conexión Gobernador Gregores-Caracoles-Perito Moreno.

Para el informe, es un recorrido que puede ser especialmente crítico en invierno, con muchos sectores sin asfalto. Calcula 4 horas y 8 minutos de retraso para recorrerlo, debido a las condiciones de la calzada.

El ranking de la destrucción

Seis de los diez tramos más críticos que precisa el análisis se encuentran en la Patagonia:

Ruta Nacional 151 entre Puelén y Cipolletti (210 kilómetros, en Río Negro y La Pampa).

y (210 kilómetros, en Río Negro y La Pampa). Ruta Nacional 152 entre General Acha y Puelches (165 kilómetros en La Pampa).

y (165 kilómetros en La Pampa). Ruta Nacional 40 entre Facundo y Gobernador Costa (150 kilómetros en Chubut)

y (150 kilómetros en Chubut) Ruta Nacional 3 entre Paso San Sebastián y San Sebastián (15 kilómetros en Tierra del Fuego).

y San Sebastián (15 kilómetros en Tierra del Fuego). Ruta Nacional 40 entre Perito Moreno y Gobernador Gregores (330 kilómetros en Santa Cruz).

Los otros cuatro sectores mencionados corresponden a rutas de Salta, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero.