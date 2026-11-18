Cómo funciona la tokenización de los derechos de formación. La empresa surgió en Chubut y uno de los desarrolladores se encontró con Leo en Miami.

Invento argentino: por qué el token de Messi vale menos que el de Lucas Beltrán.

La experiencia de Valentín Jaremtchuk, un joven empresario de Comodoro Rivadavia , Chubut, circuló en estos días en las redes sociales por su inesperado encuentro en Miami con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano.

Más allá de lo casual e imprevisto de las fotos y la posibilidad de presenciar durante una hora el entrenamiento del equipo de Messi, Jaremtchuk no es un fan cualquiera, sino que tiene una relación con el ex capitán de la Selección argentina a través de Win Investments, una plataforma que permite invertir en el mercado de pases de jugadores a través de tokens (unidades de valor digitales).

Respecto del encuentro en Miami, Valentín le dijo al medio comodorense Adnsur que fue “sumamente mágico y especial”.

"Fue muy especial, muy lindo, y que se nos haya dado de una manera tan linda y tan especial, la verdad que se disfruta aún más", afirmó.

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Contó que no había nada organizado y que su intención era conseguir una foto, pero terminó en una conversación y un espacio para contarle acerca de Win Sport Market, la compañía tecnológica desarrolladora del sistema de tokens, no solo a Messi -quien, para sorpresa del comodorense, personalmente conocía la plataforma, con la que tiene un vínculo comercial- sino también a De Paul y a Mascherano quien, incluso, se encargó de sacar algunas fotografías.

"Lo que más nos gustó del encuentro fue que Leo ya sabía de Win, conocía", indicó el empresario.

Tokens para invertir en futbolistas

Win Investments es un invento argentino; más precisamente: de Comodoro Rivadavia.

La plataforma permite que personas particulares participen como inversoras en derechos económicos relacionados con futuras transferencias de futbolistas profesionales, mediante la compra de tokens.

Lo que se compra no es un porcentaje del jugador ni de los derechos sobre su contrato, sino el “mecanismo de solidaridad” de la FIFA, un derecho vinculado a la formación de los futbolistas.

Por ejemplo, en el caso de Messi, Newell’s y el Barcelona -los dos clubes donde hizo inferiores- son titulares de esos derechos, por los cuales tienen un ingreso relacionado con cualquier transferencia u operación que pueda relacionarse con los derechos de formación.

La cotización de Lionel Messi en tokens: 6.400.000 euros.

Los acuerdos de Win Sports se realizan con las instituciones formadoras y no directamente con los jugadores. A través de la tokenización, los clubes pueden anticipar el financiamiento que, de otra manera, deberían esperar a recibir cuando se concrete una transferencia.

A la vez, los usuarios invierten y participar de los eventuales beneficios económicos que se generen si hay una transferencia.

El precio de Messi y los jugadores de la Selección argentina

Un ejemplo de esto, mencionado por Jaremtchuk, fue el pase de Lisandro Martínez al Chelsea. Lisandro está entre los futbolistas tokenizados, por lo cual la transferencia les generó ingresos a quienes habían comprado tokens.

Otros futbolistas de la selección con los cuales hay convenios son, por caso, Alexis Mac Allister, Dibu Martínez, Nico González, el Flaco Juan Manuel López y Nicolás Tagliafico.

¿Cuánto vale Messi? El valor inicial del 10 del Inter Miami en la plataforma es de 6.400.000 euros (0,064 por token).

Su precio está muy lejos de los 85.000.000 euros en que cotiza Alexis, los 40.000.000 de Lisandro Martínez y los 29.000.000 de Dibu Martínez.

No solo eso: otros con menos cartel que también están por encima de la Pulga son el arquero Lucas Beltrán (valuación inicial de 11.300.000 euros), el ex Instituto y Talleres Rodrigo Garro, hoy en Corinthians (11.000.000) o el paraguayo Isidro Pitta (7.500.000).

Esto tiene una explicación. Messi tiene 39 años y el contrato con Inter Miami finaliza recién en 2028. Las posibilidades de que haya una transferencia -y un ingreso por tokens- son mínimas. Los que compran tokens de Messi lo hacen o bien por devoción al crack, como un “objeto de colección”, o para apoyar a Newell’s.

La plataforma ya tiene presencia en diez países de América Latina y usuarios de alrededor de 60 países.

Además, sumó acuerdos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y La Liga de España, y está en conversaciones con la Federación Mexicana y la de Senegal.