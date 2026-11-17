El delantero del Como de Italia lidera la goleada del combinado nacional ante Costa Rica en el amistoso por fecha FIFA.

La ausencia de Lionel Messi todavía es una herida abierta para los simpatizantes de la selección argentina , que busca un heredero del legado del diez. Nico Paz , jugador del Como de Italia y en gran crecimiento en Europa, está demostrando que puede ser el heredero en el equipo de Lionel Scaloni.

Ante Costa Rica , en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, el delantero abrió el marcador con un golazo: tras la conducción de Julián Álvarez y un taco maravilloso de Enzo Fernández, Paz clavó un zurdazo para el 1-0 a los siete minutos.

Media hora más tarde, cuando la ventaja ya era de dos goles, el nacido en España fue el encargado de que pase a ser goleada : se sacó a su marcador con un gran giro y tras un par de rebotes, rompió el arco con un derechazo para el 3-0 y para demostrar todas sus variantes en el juego.

¡GOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz abrió el marcador con un golazo Argentina 1 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @ClankJPV por Telefe #ArgentinaXTelefe pic.twitter.com/Wkq0RgXvjR

¡APUNTÓ Y DISPARÓ! NICO PAZ METIÓ UN DERECHAZO Y ROMPIÓ EL ARCO.



El zurdo que se olvidó de que era zurdo. Argentina gana 3 a 0. pic.twitter.com/J72u85ykxv — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2026

Julián Álvarez, el otro protagonista de la selección argentina

El delantero Julián Álvarez dos goles en menos de 10 minutos para la selección argentina en el amistoso internacional contra Costa Rica que se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El primer gol de Álvarez llegó a los 35 minutos de juego, cuando definió cruzado dentro del área luego de un gran pase atrás al punto del penal del lateral derecho Agustín Giay.

¡GOL DE JULIÁN Y ARGENTINA LE GANA 2-0 A COSTA RICA!



La Araña llega a los 18 goles con la camiseta de la Selección.



¡Gran partido del delantero! pic.twitter.com/5BkGajEPlr — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2026

El segundo gol de la Araña llegó solo unos minutos después, a los 43 de la primera mitad, al desbordar dentro del área y sacar un muy potente remate de zurda para estampar el 4-0. Tanto Julián como Paz, grandes protagonistas de la primera parte, salieron en el entretiempo, para dejarle su lugar a Mastantuono y el Flaco López.

¡TENÉS QUE CERRAR EL ESTADIO!



¡Qué golazo de Julián Álvarez para el 4 a 0! pic.twitter.com/SQsj28CnKa — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2026

Lautaro Martínez volvió a entrenar tras la lesión

El delantero de la selección argentina y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, volvió a los entrenamientos con su equipo tras superar una lesión muscular que lo marginó de varios partidos de la Serie A, la Champions League y la fecha FIFA con el combinado Albiceleste.

Martínez había sufrido una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, según los estudios realizados tras el encuentro contra el Club Brujas, el 13 de octubre, por la segunda fecha de la Champions League. El delantero "Nerazzurro" se perdió siete partidos, incluida la derrota en el derbi contra el AC Milan.

Por su parte, el delantero lo confirmó en sus redes sociales con varios posteos en los que mostró su vuelta a los entrenamientos, junto con un mensaje: "Contento de estar de vuelta entrenando con mis compañeros de equipo".

Según medios europeos, el Toro realizará preparativos cuidadosos para que recupere su plena forma física, pero está cada vez más cerca de ser incluido en la convocatoria para el partido de visitante contra el Atalanta, programado para el domingo 22 de noviembre.

Buena noticia para el Inter.



Lautaro Martínez ha vuelto hoy a los entrenamientos con el grupo tras varias semanas de baja por lesión.



Podría tener algunos minutos en el partido del próximo domingo contra la Atalanta.



- Sky Sport Italia pic.twitter.com/wyoTSnqk4Y — Fútbol Italiano (@FTItaliano__) November 17, 2026

Martínez tuvo una molestia muscular que lo marginó durante varias semanas de las canchas, dejándolo sin rodaje en parte de la recta final de este 2026 y sin ser convocado a la selección argentina, a la que no volverá hasta la próxima fecha FIFA, programada para marzo del año entrante.