La ítalo-argentina Camila Giorgi volverá al circuito profesional WTA después de haberse alejado de las canchas tras su último partido, disputado en marzo de 2024. La tenista de 34 años comunicó su regreso a través de las redes sociales y presentó al equipo que la acompañará en una etapa de su carrera.

La tenista informó que preparará su vuelta junto con un nuevo grupo de trabajo, integrado por su esposo y entrenador Andreas Ignacio Pasutti, el preparador físico Marco Panichi, el abogado Pietro Demola y el gerente Fabio Tonelli. “En estos dos años mi vida ha cambiado mucho, pero el deseo de jugar y competir nunca me ha abandonado. La maternidad me ha regalado una experiencia extraordinaria y hoy siento que tengo la motivación y la energía necesarias para afrontar este nuevo desafío. Sé que habrá mucho trabajo por hacer, pero tengo ganas de volver a ponerme a prueba y de construir, paso a paso, un nuevo capítulo de mi carrera”, expresó la tenista.

La comunicación también se refirió a los problemas fiscales que rodearon a Giorgi después de su salida misteriosa del tenis. “Paralelamente, se ha iniciado el proceso para resolver las cuestiones fiscales pendientes, que la deportista y su nuevo equipo tienen la intención de abordar de manera clara y con plena colaboración, con el objetivo de garantizar tranquilidad y continuidad al nuevo proyecto profesional. De esta manera, para Camila Giorgi comienza un nuevo desafío: con la pasión de siempre, un nuevo equipo a su lado y la determinación de volver a ganar representando a su país”, concluyó el comunicado.

La jugadora nació en Macerata y mantiene un vínculo familiar con la Argentina porque su padre nació en La Plata. Durante 2026, su vida personal cambió de forma marcada: en febrero compartió imágenes para confirmar que se casó con Pasutti. En esa misma ocasión anunció su embarazo y, meses más tarde, publicó una foto tras el nacimiento de su primer hijo, Magnus Vangelis Pasutti.

El regreso de la tenista que optó por representar a Italia

Alejada de la actividad profesional, Camila Giorgi incursionó como modelo y posó con prendas de una marca de ropa fundada por su madre y especializada en lencería e indumentaria deportiva con diseños femeninos. También enfrentó acusaciones por presunta evasión fiscal en Italia, con deudas que alcanzaron un millón de euros. “Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a las personas que me gestionaron y ahora estamos en orden. Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez es así”, explicó en 2024.

La tenista también fue acusada de haberse ido de un alojamiento con seis meses de alquiler impagos y de haber sustraído muebles valiosos. Giorgi negó ambas situaciones: “La casa no tenía muebles y nosotros siempre pagamos el alquiler. La noticia me hizo reír”. Cuando se oficializó su retiro, Il Giornale Di Vicenza informó que la jugadora formaba parte de las 25 personas que irían a juicio en una investigación contra una médica que habría realizado vacunaciones falsas contra el Covid-19.

La deportista, que llegó al puesto 26° del ranking mundial en 2018, se defendió ante Corriere Della Sera: “Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”.

La trayectoria de Giorgi incluye cuatro títulos individuales y su victoria de mayor jerarquía fue en el WTA Masters 1000 de Montreal de 2021, donde derrotó a la checa Karolina Plíšková. También ganó el torneo de Bolduque en 2015 ante la suiza Belinda Bencic, Linz en 2018 frente a la rusa Ekaterina Alexandrova y Mérida en 2023 contra la sueca Rebecca Peterson. Durante toda su carrera fue entrenada por su padre, Sergio Giorgi, argentino de ascendencia italiana y excombatiente de la guerra de Malvinas.