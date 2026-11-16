Horacio Anselmi llega al Ruca Che: "Argentina es una marca registrada"

El histórico profe de Boca, Los Pumas, Las Leonas, Sabatini, Del Potro y Nalbandian, dará una charla multitudinaria dentro de dos semanas en Neuquén.

El próximo lunes 30 de noviembre, Neuquén tendrá el privilegio de escuchar a uno de los profes más y mejor formados del país. Horacio Anselmi llegará en estas horas para la jornada que lo tendrá como principal exponente y coordinador en el estadio Ruca Che .

"La convocatoria es un mimo gigante. Que ya haya 1500 personas confirmadas es un soplo de aire fresco para la Argentina. Que haya tanta gente interesada en hacer las cosas que hay que hacer en el deporte argentino. Detectar los potenciales talentos, entrenarlos de la mejor manera posible y asegurarnos una renovación constante de chicos entrenados como mejor podamos", dijo Anselmi a LM Neuquén, a horas del encuentro.

El entrenador y preparador físico es uno de los más destacados en lo suyo, habiendo trabajado en Boca, Los Pumas, Las Leonas y el equipo de tenis que ganó la Copa Davis.

"Es muy grato para mi ir en representación del Ente Nacional de Alto Rendimiento y del Comité Olímpico Argentino que confían en mi para estas recomendaciones a los entrenadores más jóvenes. Es muy importante y realmente creo que la convocatoria se produce porque las herramientas son claras y que rinden", valoró Anselmi.

Tanto los deportistas como los entrenadores argentinos suelen destacarse, incluso cuando los contextos no son los mejores. Eso pasa tanto en nuestro país como puertas afuera en diferentes disciplinas.

"Primero hemos tenido oportunidades educativas muy buenas, mi generación por lo menos, de altísimo nivel. La segunda circunstancia es que tenemos mucha práctica. Todos nosotros, por las necesidades laborales que tenemos y demás. Y esa práctica se constituye en llevar a la realidad los presuntos conocimientos teóricos y eso marca la diferencia", explicó al respecto.

En este sentido, Anselmi resaltó al país y a su gente incluso más allá del deporte: "Vos te das cuenta que eso pasa en la ciencia, en las artes, la Argentina es una marca registrada de algo bien hecho. De una capacidad de trabajo muy importante, de seriedad, y una serie de parámetros que forman parte de nuestra argentinidad".

Además de deportes por equipo, el profe trabajó con deportistas de la talla de Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, David Nalbandian y José Meolans.

P-¿En qué momento estamos?

R-"Es el momento del federalismo. Donde nosotros sepamos que cada municipio que constituye la Argentina puede darnos una alegría deportiva de la mano de cada chico y que ese pibe tiene que darnos lo mejor que pueda desde su lugar. Que cada uno de los municipios se sienta parte del proyecto de poner a Argentina en el lugar donde nos merecemos a nivel deportivo. Mi presencia en Neuquén (el 30/11) marca que las intenciones son esas".

La mirada sobre Neuquén

"Ustedes hicieron muy buen las cosas con un programa que se llamaba 'Neuquén Olímpico' con una camada de entrenadores formados hace 25 o 30 años. Crecieron ahí, se desarrollaron ahí y no tenés que remarla en dulce de leche para llevar adelante las ideas. Que es lo a veces pasa cuando te vas a otro país, donde te preguntás ¿quién puede hacer las cosas? No es el caso de Argentina y muchísimo menos de Neuquén, que tiene muchísima gente de altísimo nivel formada y activa. Además, se vienen buenos momentos en la economía, el desarrollo y una serie cuestiones que confluyen para que Neuquén le de una mano a Argentina, de eso estamos hablando".

Para asegurar una plaza, el registro se realiza de manera virtual, a través de un link de inscripción que se encuentra en los perfiles de redes sociales del mítico recinto: @estadiorucache