Cuáles son los equipos que todavía pueden ascender a Primera: el joven equipo que puede lograrlo en su primer año

Luego de la clasificación de Godoy Cruz, la Primera Nacional continúa con el reducido donde se firmará el segundo pase a la primera división.

La Primera División del fútbol argentino ya tiene un nuevo integrante: Godoy Cruz logró ganar la final frente a Tristán Suárez y ascendió a la máxima categoría que tendrá tres clubes mendocinos (el tomba, Independiente Rivadavia y CA Gimasia y Esgrima ). El elenco que había perdido la categoría exactamente un año atrás, logró ganar la final y sacó boleto.

Sin embargo hay clubes que todavía se ilusionan. Es que aún está abierta la chance a través del sistema de reducido, donde todavía siguen con chance de obtener el segundo pase ocho clubes. Entre ellos, un equipo de tan solo 24 años que podría obtener el pase en su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

El elenco de San Carlos de Bolivar, de la provincia de Buenos Aires nació en octubre de 2002 y tiene tan solo 24 años. El equipo juega su primera temporada en la segunda división y tiene la chance latente de ganar: es que eliminó a Temperley en la primera fase y juega los cuartos de final en Atlanta.

Con polémica y otro desastre de Ramírez, Godoy Cruz ascendió a la Primera División

Godoy Cruz consiguió el ascenso a la Primera División después de vencer a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional, disputada en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Sin embargo, el partido quedó atravesado por el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, quien sancionó un penal inexistente en el comienzo y tuvo varias intervenciones cuestionables. El Tomba aprovechó la oportunidad para abrir el marcador y encaminó una victoria que le permitió regresar a la máxima categoría.

El insólito penal que Ramírez cobró a favor de Godoy Cruz

La primera controversia llegó a los nueve minutos del encuentro. En medio de una jugada preparada, Axel Rodríguez cayó dentro del área tras un contacto por la espalda y el árbitro cobró penal inmediatamente. La decisión generó polémica porque la acción no presentó una infracción que justificara la sanción de una pena máxima. Dos minutos después, Esteban Burgos ejecutó desde los doce pasos y estableció el 1-0 para el conjunto mendocino.

Nuevamente desde la transmisión oficial mandaron a borrar los videos en redes sociales referidos al polémico penal que sancionó Nicolas Ramírez a Godoy Cruz ante Tristán Suárez, mientras los demás videos de la final no fueron eliminadospic.twitter.com/lCx8mFR2ow https://t.co/BjeHh4bRJU — PaseClave (@paseclave__) November 15, 2026

El fallo condicionó el desarrollo de una final que había comenzado con el Lechero mejor plantado. El equipo dirigido por José María Martínez presionó alto durante los primeros minutos y consiguió incomodar a su rival, que tuvo dificultades para salir de su propio campo. Después del gol, el cuadro cuyano ganó confianza, se adueñó de la pelota y comenzó a manejar los tiempos del partido.

A los 32 minutos, el Tomba amplió la diferencia en una acción de pelota parada. Martín Pino ganó de cabeza dentro del área y, tras ese primer intento, Axel Rodríguez apareció para conectar un segundo remate en el aire y establecer el 2-0. El golpe parecía definitivo, pero el Lechero reaccionó y encontró el descuento antes del descanso. A los 39, Marcos Enrique sacó un potente disparo desde afuera del área que dejó sin posibilidades al arquero Juan Strumia.

"Axel Rodríguez"



Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Tristán Suárez. pic.twitter.com/zctSVpwRCF — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

El 2-1 le devolvió la expectativa al conjunto bonaerense, que también había tenido otras aproximaciones durante la primera mitad. Diego Becker encontró un rebote dentro del área y su remate terminó contra el costado de la red, mientras que Renzo Conechny probó desde la frontal y estuvo cerca. Del otro lado, Joaquín Bigo también respondió cuando fue exigido por Vicente Poggi, en una etapa con situaciones para ambos equipos.

"Marcos Enrique"



Por el golazo del jugador de Tristán Suárez ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/X0Tzsn9gKD — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

En el complemento, el trámite se volvió más trabado y predominó la fricción en la mitad de la cancha. Godoy Cruz intentó controlar la ventaja, mientras que Tristán Suárez buscó adelantarse sin encontrar demasiadas asociaciones ofensivas. Ramírez, que ya había quedado bajo la lupa por el penal inicial, continuó teniendo protagonismo con sus decisiones disciplinarias y las tarjetas que mostró durante el encuentro.

Tristán Suárez terminó con dos jugadores menos

El Lechero acumuló amonestaciones y sufrió una expulsión que complicó todavía más sus posibilidades. Agustín Baldi recibió una segunda tarjeta amarilla a los 41 minutos de la etapa final y dejó a su equipo con nueve futbolistas. Antes, el conjunto bonaerense también había quedado condicionado por la lesión de Sebastián Ramírez, que no pudo continuar y ya no tenía posibilidades de ser reemplazado.

En medio de ese panorama, Godoy Cruz encontró espacios para liquidar la final. A los 22 minutos, Martín Pino quedó mano a mano con Bigo y definió para marcar el 3-1, después de una gran acción individual de Santiago Martínez. El goleador del año volvió a aparecer en un momento clave y le dio tranquilidad al equipo mendocino, que quedó a un paso de concretar el ascenso.

"Martín Pino"



Por el gol del jugador de Godoy Cruz tras un floja respuesta del arquero de Tristán Suárez. pic.twitter.com/60x7Lg2meo — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

Con una recta final extraordinaria -superó a Ferro en la última fecha de manera insólita- y un muy buen desempeño, aunque empañado por el trabajo del juez que ya había hecho desastres en el Superclásico, los de Pablo de Muner abandonan la Primera Nacional después de apenas un año.