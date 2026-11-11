Dolor en el fútbol argentino por la muerte del recordado Carlos Babington

Un crack del Huracán del 73', que después fue técnico y presidente del club de Parque Patricios.

El fútbol argentino perdió a uno de sus nombres históricos. Carlos Alberto Babington murió este miércoles 11 de noviembre, a los 77 años , y dejó un recuerdo imborrable, especialmente en Huracán, donde fue protagonista de uno de los equipos más admirados de todos los tiempos: el campeón del Metropolitano de 1973.

Conocido como “El Inglés” , Babington fue una de las grandes figuras de aquel conjunto conducido por César Luis Menotti , que quedó en la memoria por su propuesta ofensiva, el buen trato de pelota y la calidad de sus futbolistas.

Junto a nombres como René Houseman, Miguel Ángel Brindisi, Roque Avallay y Jorge Carrascosa , integró un equipo que trascendió los límites de Parque Patricios y se convirtió en una referencia del fútbol argentino.

Aquel Huracán consiguió el título el 16 de septiembre de 1973, dos fechas antes del final del campeonato. Aunque perdió 2-1 ante Gimnasia en el Tomás Adolfo Ducó, la derrota de Boca frente a Vélez le permitió asegurar una ventaja indescontable y celebrar su primera consagración de liga en el profesionalismo.

Babington se destacaba por su técnica, su visión de juego y una zurda que le permitía manejar los tiempos y generar fútbol. Su rendimiento también lo llevó a vestir la camiseta de la Selección argentina y disputar el Mundial de Alemania 1974. En aquella Copa del Mundo participó en cinco encuentros y convirtió un gol.

Su vínculo con Huracán fue mucho más allá de su etapa como futbolista. Después de retirarse, inició una extensa carrera como entrenador y regresó al club para conducirlo desde el banco. En dos oportunidades consiguió el ascenso a Primera División: en la temporada 1989/90 y nuevamente en la 1999/2000.

También tuvo un importante recorrido como dirigente, tramo en el que se puso en serio cuestionamiento ante los hinchas. Fue presidente de Huracán entre 2006 y 2011, período en el que la institución ascendió a la máxima categoría y volvió a descender.

Construyó una relación con el Globo desde distintos lugares: primero como jugador, después como entrenador y finalmente al frente de la conducción institucional.

La noticia de su muerte fue confirmada por el propio club de Parque Patricios, que lo despidió a través de sus redes sociales. En su mensaje, Huracán recordó su condición de campeón de 1973, técnico y presidente, y lo definió como uno de los futbolistas más importantes surgidos de la institución.

La partida de Babington vuelve a poner en primer plano el recuerdo de aquel equipo de Menotti que dejó una marca profunda en la historia del fútbol argentino. El Inglés fue uno de sus protagonistas centrales y su nombre quedó asociado para siempre a una de las etapas más brillantes del Globo.

Las despedidas de Huracán y Chiqui Tapia

Babington también jugó en Junior de Barranquilla y dirigió a River y Racing. Sumado a su paso por la selección, es un hombre de amplio recorrido.

La muerte del "Inglés" generó distintas muestras de dolor en el fútbol argentino. La primera fue desde Huracán, el club donde construyó buena parte de su historia y con el que quedó identificado para siempre.

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”, publicó la institución de Parque Patricios.

También se expresó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien recordó su paso por la Selección argentina: “Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, figura y gran emblema del fútbol argentino, que supo vestir la camiseta de nuestra Selección. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos”.