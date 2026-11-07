Insólito: hinchas de Central ya festejaban el bicampeonato y se quedaron con las manos vacías

Boca encontró el gol sobre el cierre en La Bombonera y dejó sin título al Canalla, que ya había terminado su partido y celebraba en Rosario.

La definición de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol fue una locura que se recordará por varios años: Rosario Central ganaba 2 a 0 contra Estudiantes de Río Cuarto y era el campeón hasta el cierre de la tarde.

Tras el pitazo final en el Gigante de Arroyito, los hinchas "canallas" invadieron el campo de juego y comenzaron a festejar. Los gritos empezaron en una tribuna y se reprodujeron por todo el estadio, pero las cosas no estaban liquidadas en La Bombonera.

Enner Valencia anotó el 1 a 0 al último minuto, dejó a Central con las manos vacías a Central y le dio a Boca el título.

¡INSÓLITO MOMENTO EN ROSARIO! Los hinchas de ROSARIO CENTRAL no se enteraron del gol de BOCA y saltaron al campo de juego para FESTEJAR. https://t.co/dDxm4B5ckX — ELNINE (@ElNineES) November 7, 2026

La jornada había comenzado con tres equipos en carrera. Boca y Argentinos Juniors compartían la cima con 60 puntos, mientras que Rosario Central llegaba inmediatamente detrás con 59. Los tres partidos se disputaron en simultáneo desde las 17:30 y cada gol fue modificando en tiempo real al dueño de la Tabla Anual.

El primero en recibir un golpe fue Argentinos. A los ocho minutos, Óscar Cortés puso en ventaja a Huracán con un remate que sufrió un desvío y descolocó a Brayan Cortés. Poco después, el Bicho quedó con diez por la expulsión de Franco Paredes y el Globo aprovechó el momento: Bruno Barticciotto apareció tras un centro atrás y estableció el 2 a 0. Desde entonces, Argentinos quedó prácticamente afuera de la pelea.

En La Bombonera, mientras tanto, el partido era mucho más cerrado. Defensa y Justicia tuvo la primera situación clara mediante Juan Gutiérrez, pero su definición quedó en manos de Álvaro Montero. Boca respondió con una llegada de Alan Velasco y luego creyó haber encontrado el gol a través de Miguel Merentiel, aunque el VAR anuló la acción por un fuera de juego milimétrico.

Central pasó a ser campeón y Rosario empezó a festejar

La gran modificación llegó sobre el cierre del primer tiempo. A los 44 minutos, Julián Fernández marcó el 1 a 0 de Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto. Con Boca empatando y Argentinos perdiendo, el Canalla se fue al descanso como campeón parcial.

El panorama se mantuvo durante buena parte del complemento. Central generó situaciones para ampliar la ventaja, aunque también sufrió un contratiempo importante cuando Gastón Ávila fue expulsado por una dura infracción contra el arquero rival. Pese a quedarse con diez, el equipo rosarino volvió a golpear: Emanuel Coronel sacó un potente remate desde afuera del área y convirtió el 2 a 0.

El encuentro en Rosario terminó antes que el de Boca. El triunfo dejaba a Central con 62 puntos y, con el 0 a 0 que todavía persistía en La Bombonera, el título era suyo. La tensión se transformó en festejo y parte de los hinchas ingresó al campo mientras todavía quedaban minutos por jugar en Buenos Aires.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/i2Bs8axtQU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Enner Valencia cambió todo en la última jugada

Boca necesitaba ganar y el gol apareció cuando parecía que ya no quedaba tiempo. A los 51 minutos del segundo tiempo, Enner Valencia convirtió el 1 a 0 ante Defensa y Justicia y desató la locura en La Bombonera.

El tanto llevó al Xeneize a 63 puntos, uno más que Rosario Central, y cambió nuevamente al campeón cuando el partido del Canalla ya había terminado. Poco después llegó el pitazo final y Boca confirmó el primer puesto de la Tabla Anual.

¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/956vwteOZF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Así terminó una definición extraordinaria: Argentinos quedó rápidamente relegado, Central pasó de estar a minutos de celebrar el título a perderlo con su partido ya finalizado y Boca encontró en la última jugada el gol que necesitaba para consagrarse Campeón de Liga.