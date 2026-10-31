Escándalo por la polémica victoria de Rosario Central: dos expulsados y un gol sobre la hora

El Canalla derrotó 2-1 a Sarmiento en Junín tras dos rojas a futbolistas y la salida de Facundo Sava en un cierre cargado de protestas.

Rosario Central consiguió un triunfo agónico por 2-1 ante Sarmiento en Junín , pero el resultado quedó atravesado por una noche cargada de controversias. El equipo de Jorge Almirón terminó imponiéndose con un doblete de Gastón Ávila , después de que el conjunto local sufriera las expulsiones de Renzo Orihuela y Santiago Salle , mientras que Facundo Sava también vio la roja desde el banco.

El encuentro comenzó favorable para Sarmiento . A los cinco minutos, Manuel García aprovechó una acción dentro del área y puso el 1-0 para el Verde , que durante el arranque logró incomodar a un Central que tardó en acomodarse. Con el correr de los minutos, sin embargo, el visitante empezó a ganar terreno y encontró el empate a los 28, cuando Ávila capturó una pelota en el área y definió para el 1-1.

El segundo tiempo fue el que concentró las mayores discusiones. A los 67 minutos, Orihuela derribó a Enzo Copetti cuando el delantero se encaminaba hacia el arco y Andrés Merlos le mostró la tarjeta roja directa . La decisión generó reclamos del local, aunque la infracción fue interpretada como una acción de último recurso.

LA PRIMERA ROJA PARA SARMIENTO ANTE ROSARIO CENTRAL: ¿estuvo bien expulsado Orihuela por Merlos? https://t.co/gEJTafrrEp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

La tensión aumentó todavía más sobre el final. Santiago Salle fue sancionado inicialmente con amarilla por una entrada sobre Ávila, pero el VAR, a cargo de José Carreras, llamó a Merlos para revisar la jugada. Después de observar las imágenes, el árbitro cambió su decisión y expulsó al futbolista de Sarmiento, que quedó con nueve jugadores.

EXPULSADO SALLE EN SARMIENTOMerlos le sacó roja directa al jugador del Verde por una falta sobre Ávila.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/V0Nmj3Udzr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

La expulsión de Sava y un final cargado de protestas

Las decisiones arbitrales también tuvieron consecuencias fuera del campo. Facundo Sava terminó expulsado desde el banco en medio de las protestas por el desarrollo del partido. El entrenador y el entorno de Sarmiento cuestionaron especialmente la segunda roja, que llegó tras la intervención del VAR y dejó al equipo con dos hombres menos en los minutos decisivos.

Con superioridad numérica, Central adelantó sus líneas y fue a buscar el triunfo. Cuando el empate parecía definitivo, Gastón Ávila volvió a aparecer a los 49 minutos del complemento. El defensor recibió dentro del área, encontró el espacio y convirtió el 2-1 que desató el festejo del Canalla.

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El tanto sobre el cierre profundizó la bronca en el estadio Eva Perón, donde las decisiones de Merlos quedaron en el centro de la discusión. La primera expulsión había cambiado el desarrollo y la segunda, mucho más discutida, terminó de inclinar el escenario en favor de un Central que aprovechó la ventaja numérica.

Qué dejó el triunfo de Rosario Central

Más allá de la polémica, los tres puntos tuvieron un peso importante para el equipo de Almirón. Rosario Central recuperó la cima de la tabla anual y también quedó en lo más alto de la Zona B, en una recta final en la que cada resultado puede ser decisivo.

Sarmiento, en cambio, terminó la noche con nueve futbolistas, su entrenador expulsado y una derrota que llegó en la última jugada. El doblete de Ávila terminó resolviendo un partido que había comenzado cuesta arriba para Central y que quedó marcado por la actuación arbitral, las intervenciones del VAR y un cierre de máxima tensión en Junín.