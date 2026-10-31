Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea por el título supermediano del CMB

El mexicano regresa al ring en Riad, Arabia Saudita. Se transmite por DAZN PPV y Azteca Deportes.

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve al ring este sábado 31 de octubre para defender el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el camerunés-francés Christian Mbilli . La pelea se realizará en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, y se podrá ver en Argentina a través de DAZN PPV y en abierto por Azteca Deportes.

La cartelera preliminar arranca a las 11:00 horas de México —mediodía en Argentina— y la pelea estelar está prevista para las 15:00 horas del centro de México, aproximadamente las 16:00 horas de Argentina, aunque el horario exacto puede variar según el desarrollo de los combates previos.

El combate ante Mbilli es el primero de Canelo en Arabia Saudita desde que el mundo del boxeo cambió de eje. El año pasado, Terence Crawford le arrebató los cuatro cinturones de la división supermediana en una derrota que marcó un antes y un después en la carrera del tapatío. A esa caída se sumó una operación de codo que lo mantuvo inactivo más de un año y obligó a postergar dos regresos programados, uno para mayo y otro para septiembre.

Su vuelta al ring llegó recién en mayo de 2025, cuando recuperó el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer a William Scull, aunque el rendimiento no convenció a los especialistas. Ahora va por el cinturón del CMB y una nueva etapa en su carrera.

Para preparar esta pelea, Canelo abandonó su habitual campamento en San Diego y entrenó en Gandía, España, para adaptarse al huso horario de Medio Oriente. Llegó a Riad el 25 de octubre bajo medidas de seguridad reforzadas por alertas en la zona.

Esta es su segunda presentación en Arabia Saudita y forma parte de un acuerdo con el promotor Turki Al-Sheikh que contempla cuatro combates en el país.

Quién es Mbilli, el rival más peligroso del momento

Christian Mbilli nació en Yaundé, Camerún, se formó en Francia y actualmente tiene su campamento principal en Montreal, Canadá. Llega al combate invicto, con 29 victorias en su haber, aunque su última actuación generó debate: empató de manera dividida con Lester Martínez en una pelea que muchos esperaban que ganara con claridad.

Su estilo es el de un boxeador de presión, con alta tolerancia al castigo y capacidad para imponer un ritmo infatigable durante los doce rounds. Sus victorias más destacadas fueron ante Sergiy Derevyanchenko, Rohan Murdock y Carlos Góngora, lo que lo posicionó como uno de los supermedianos más temidos del ranking mundial.

Mbilli representa el tipo de rival incómodo para cualquier peleador: va hacia adelante, golpea fuerte y no se detiene. Para Canelo, que viene de meses de inactividad y una operación de codo, supone una prueba de fuego.

La cartelera completa

La noche de Riad incluye otras peleas de nivel internacional. El mexicano Jaime Munguía estará en acción contra el ruso Nikita Zon en la división supermediana. Rafael "Divino" Espinoza defenderá el título OMB de peso pluma ante Lorenzo Parra, y Lindolfo Delgado se medirá con Arthur Biyarslanov por el cinturón vacante superligero de la FIB.

Completa la cartelera el combate entre David "Rifai" Picasso y Carl Jammes Martin en la categoría supergallo.