Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo la clasificación de Colapinto en el GP de México

El argentino afrontará primero la FP3 y luego buscará su lugar en la grilla. Toda la actividad podrá seguirse por TV y streaming.

Franco Colapinto afrontará este sábado una jornada clave en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 . Después de regresar al auto durante la segunda práctica libre del viernes, el piloto de Alpine tendrá primero la FP3 y, algunas horas más tarde, disputará la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera del domingo.

La actividad comenzará a las 14.30, hora de Argentina , con la tercera y última práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez . Será la última oportunidad para trabajar en la puesta a punto antes de la qualy, programada para las 18 .

Colapinto no participó de la primera sesión del viernes porque cedió su auto al italiano Gabriele Minì , en cumplimiento del reglamento que obliga a los equipos a darles kilómetros a pilotos debutantes durante determinadas prácticas de la temporada.

Mientras el argentino permaneció fuera de pista, Pierre Gasly dejó una buena referencia para Alpine al terminar sexto en la FP1 con un tiempo de 1:19.210. Minì, por su parte, concluyó 14°, a 1,818 segundos del registro más rápido.

La tanda fue dominada por Charles Leclerc, que marcó 1:18.128 con Ferrari. Detrás finalizaron Andrea Kimi Antonelli con Mercedes y Frederik Vesti, también con la escudería alemana.

Franco Colapinto tuvo su primera salida en pista del fin de semana durante la FP2 y terminó en el 16° puesto, a 1,305 segundos de Charles Leclerc, que volvió a ser la referencia con Ferrari. El argentino comenzó trabajando con neumáticos medios y luego mejoró con blandos, llegando a ubicarse 14° de manera provisoria antes de caer nuevamente en la clasificación.

La sesión tuvo además varias interrupciones. Hubo una bandera roja por piezas sueltas después de un incidente entre Max Verstappen y Liam Lawson, mientras que más tarde Lewis Hamilton debió detener su auto al borde de la pista y provocó un Virtual Safety Car. Para Colapinto, la tanda sirvió para recuperar kilómetros después de haberse perdido la FP1 y empezar a ajustar el Alpine antes de la actividad del sábado.

A qué hora corre Franco Colapinto este sábado

El cronograma tendrá dos momentos importantes para el argentino. La FP3 comenzará a las 14.30, mientras que la clasificación arrancará a las 18, siempre en horario de Argentina.

La qualy tendrá el formato habitual de Q1, Q2 y Q3. Los cinco pilotos más lentos quedarán eliminados en cada una de las dos primeras fases, mientras que los diez restantes definirán en la última tanda las primeras posiciones de la grilla.

Para Colapinto será una instancia importante después de un tramo complicado de la temporada. El argentino llega a México sin haber sumado puntos en sus últimos cuatro Grandes Premios y con cuatro abandonos en las cinco competencias anteriores.

Su presentación más reciente fue en Estados Unidos, donde consiguió avanzar a la Q2 y había clasificado 14°, aunque una penalización de diez lugares por cambios en la unidad de potencia lo obligó a largar desde el fondo. La carrera terminó anticipadamente después de sufrir daños en su Alpine tras un contacto con Arvid Lindblad.

Dónde ver la clasificación del Gran Premio de México

En Argentina, tanto la actividad previa como la clasificación podrán verse en vivo por Fox Sports. También habrá transmisión online mediante Disney+, para los usuarios que tengan acceso a la plataforma.

El sábado quedará entonces organizado de la siguiente manera:

FP3: 14.30.

Clasificación: 18.00.

La carrera del Gran Premio de México se disputará el domingo desde las 17, sobre las 71 vueltas del circuito de 4,304 kilómetros.

Antes de pensar en ese desafío, Colapinto tendrá dos sesiones determinantes. La FP3 servirá para terminar de encontrar el equilibrio del Alpine y la clasificación mostrará hasta dónde puede llegar el argentino en un fin de semana en el que buscará cortar su mala racha y recuperar competitividad.