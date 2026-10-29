El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem reveló cuántas amenazas recibió Gasly por el incidente con Colapinto

La máxima autoridad de la FIA contó que fueron miles de amenazas las que recibió el piloto francés tras lo ocurrido en el Gran Premio de España. La tremenda cantidad.
En el Gran Premio de España, Franco Colapinto y Pierre Gasly, ambos pilotos de la escudería Alpine, protagonizaron un incidente en pista que generó un sinfín de críticas para el francés en las redes sociales. En esa oportunidad, Pierre no le cedió el lugar en pista a su compañero que intentaba mantener la posición en una lucha intensa con el McLaren de Oscar Piastri.
Ese cruce picante sacó lo peor de los fanáticos argentinos que lanzaron un sinfín de mensajes contra él, al punto tal de que algunos le enviaron distintas amenazas, como también a su novia e integrantes de la familia, según había confirmado en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, una situación que puso en el ojo de la tormenta a Colapinto en la interna de la escudería al punto tal que el asesor ejecutivo, Flavio Briatore, deslizó la posibilidad de que el piloto no hable más en los medios de comunicación.
Ahora, a algunos meses de aquel episodio, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, volvió a traer el tema al centro de conversación y contó con precisión la cantidad de amenazas que recibió Gasly.
Cuántas amenazas recibió Gasly según Mohammed Ben Sulayem
Según se conoció, el piloto Gasly recibió 13.000 amenazas de muertes a través de las redes sociales tras ese episodio. La misma fue difundida en una entrevista del presidente de la federación en diálogo con The Drive, durante la semana de carreras en Austin.
“¿Cómo es posible que alguien se esconda en el garaje de su padre y se dedique al acoso cibernético porque un piloto intentaba tomar una curva? Tuvimos una comisaria de pista que fue amenazada de muerte y violación, así que dijo: ‘No vale la pena’. Son voluntarios", dijo.
Luego, Ben Sulayem habló sobre las sanciones de la federación a este tipo de situaciones: “La misión es concienciar y educar, y no solo por parte de la FIA, sino que también debemos usar nuestro poder. Si el odio proviene de un espectador, lo expulsamos de carreras, eventos y plataformas oficiales. Si forma parte de los medios de comunicación, lo expulsamos porque tenemos la autoridad. Y si se esconde en internet, la inteligencia artificial lo desenmascarará. Si exponemos a uno, les garantizo que todos tendrán miedo”.
Los horarios para Colapinto en el Gran Premio de México
Viernes 30 de octubre
- Práctica 1: 15:30 a 16:30
- Práctica 2: 19:00 a 20:00
Sábado 31 de octubre
- Práctica 3: 14:30 a 15:30
- Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17:00
Los datos del circuito
- Longitud del circuito: 4.304 km
- Primer Gran Premio: 1963
- Número de vueltas: 71
- Distancia de carrera: 305.354 km
- Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774
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