El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem reveló cuántas amenazas recibió Gasly por el incidente con Colapinto

La máxima autoridad de la FIA contó que fueron miles de amenazas las que recibió el piloto francés tras lo ocurrido en el Gran Premio de España. La tremenda cantidad.

En el Gran Premio de España , Franco Colapinto y Pierre Gasly , ambos pilotos de la escudería Alpine, protagonizaron un incidente en pista que generó un sinfín de críticas para el francés en las redes sociales . En esa oportunidad, Pierre no le cedió el lugar en pista a su compañero que intentaba mantener la posición en una lucha intensa con el McLaren de Oscar Piastri.

Ahora, a algunos meses de aquel episodio, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, volvió a traer el tema al centro de conversación y contó con precisión la cantidad de amenazas que recibió Gasly.

Cuántas amenazas recibió Gasly según Mohammed Ben Sulayem

Según se conoció, el piloto Gasly recibió 13.000 amenazas de muertes a través de las redes sociales tras ese episodio. La misma fue difundida en una entrevista del presidente de la federación en diálogo con The Drive, durante la semana de carreras en Austin.

“¿Cómo es posible que alguien se esconda en el garaje de su padre y se dedique al acoso cibernético porque un piloto intentaba tomar una curva? Tuvimos una comisaria de pista que fue amenazada de muerte y violación, así que dijo: ‘No vale la pena’. Son voluntarios", dijo.

Luego, Ben Sulayem habló sobre las sanciones de la federación a este tipo de situaciones: “La misión es concienciar y educar, y no solo por parte de la FIA, sino que también debemos usar nuestro poder. Si el odio proviene de un espectador, lo expulsamos de carreras, eventos y plataformas oficiales. Si forma parte de los medios de comunicación, lo expulsamos porque tenemos la autoridad. Y si se esconde en internet, la inteligencia artificial lo desenmascarará. Si exponemos a uno, les garantizo que todos tendrán miedo”.

Los horarios para Colapinto en el Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17:00

Los datos del circuito