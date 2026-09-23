Flavio Briatore advirtió a Franco Colapinto tras la denuncia de Gasly

El jefe de Alpine pidió respeto hacia Gasly, respaldó al argentino y señaló qué debe mejorar para seguir creciendo en la Fórmula 1.

Polémica por los insultos de los argentinos que defienden a Colapinto en redes sociales.

Flavio Briatore lanzó una fuerte advertencia a los fanáticos argentinos y pidió bajar la tensión alrededor de Franco Colapinto y Pierre Gasly . El jefe de Alpine habló con ESPN Argentina, cuestionó las peleas internas entre sus pilotos, respaldó al corredor de Pilar y reclamó un comportamiento más respetuoso en las redes sociales .

Briatore fue terminante cuando le preguntaron por los cruces entre Colapinto y Gasly dentro de la pista. “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, señaló en ESPN.

El italiano apuntó después directamente contra los mensajes que circulan en redes. “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, expresó.

Las declaraciones de Flavio Briatore y el pedido a los fans argentinos



“Se lo digo especialmente a los argentinos, si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales”



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La advertencia fue todavía más lejos: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”. Cuando Juan Fossaroli le preguntó si la medida también lo alcanzaría, Briatore respondió: “Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí”.

El directivo también elogió la evolución del argentino. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor”, afirmó.

También aconsejó al argentino: “Franco está desarrollando su talento. Estoy seguro de que tiene talento. Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista. Pero estoy seguro de que el talento está. ¿Hasta dónde puede llegar? Ya veremos”.

Gasly denunció amenazas y Colapinto pidió frenar los ataques

El contexto de las declaraciones de Briatore está marcado por lo ocurrido después del Gran Premio de Madrid. Gasly quedó delante de Colapinto en las últimas vueltas, a un ritmo más lento, y la situación generó tensión por radio.

En diálogo con The Race, Gasly denunció que los ataques también alcanzaron a su entorno. “Soy un atleta de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así, pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando van dirigidos a familiares, a mi novia...”, sostuvo.

El francés agregó: “Es inquietante. Las cosas no eran así en el pasado y, como deporte, simplemente necesitamos encontrar la manera de convertirlo en un lugar más saludable”.

Colapinto también pidió frenar ese comportamiento. “Ojalá esto no siga ocurriendo. Pero es un tema delicado con los aficionados en este deporte. No son solo mis seguidores; tengo algunos fanáticos muy apasionados que quieren que me vaya bien”, explicó.

Además, remarcó que la relación con Gasly fuera de la pista es buena: “Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Jugamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo”.