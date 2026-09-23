El gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa en medio de su romance con Maia Reficco

El piloto de Fórmula 1 quedó en el centro de la escena mediática al ser vinculado sentimentalmente a una joven de la farándula. De quién se trata.

Franco Colapinto quedó envuelto una vez más en la escena mediática tras un gesto que tuvo en redes sociales con la hija de una super famosa. El piloto de Fórmula 1 que habría vuelto a apostar a su relación con la actriz Maia Reficco dejó un like que no pasó desapercibido en las redes sociales.

En las últimas publicaciones de Sofía Solá , una de las hijas de Maru Botana, el piloto puso "me gusta" en dos de los posteos de la joven. En ambas, la hija de la cocinera mostró diferentes situaciones de su día a día en España donde se instaló meses atrás. El detalle fue detectado por algunos usuarios que siguen de cerca los movimientos del piloto en las redes sociales.

Ambas publicaciones mostraban el “me gusta” de “@francolapinto” al pie. La interacción no tardó en ser advertida por uno de los seguidores del piloto, que decidió dejar un comentario en el perfil de Sofía . “ ¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!” , escribió el usuario, en referencia al número del auto que utiliza Colapinto en Alpine. Y la modelo le dio su propio “me gusta”.

Qué dijo Colapinto sobre su vida sexual

David Broncano, el reconocido conductor del ciclo La Revuelta, fue incisivo y lo sumergió a respuestas picantes tras preguntas particulares sobre el tema. En ese contexto donde abundaban las preguntas, tuvo que responder la cantidad de relaciones sexuales que tuvo en el mes, y lo hizo con una insólita frase que dio la vuelta al mundo: "Está prohibido acabar en fin de semana de carrera".

Luego, con cierta timidez, dijo: “No me gustan estas preguntas, es por lo único que no venía”. Ante la insistencia del conductor, fue claro sobre cómo es la vida sexual de los deportistas de alto rendimiento: “Estuve con muchas carreras. Los deportistas... la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar”.

“El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice queestá prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos”, dijo sobre consejos que le dio el ex jugador de Pádel argentino que fue 16 años número 1° en el deporte.

Tras esta recomendación que le hizo el reconocido deportista, reveló en definitiva cuántas veces tuvo relaciones en el mes. De forma categórica, respondió: : “Hay que cuidarse. Cero”.