El artista fue el invitado que tuvo Mario Pergolini en Otro Día Perdido (ODP) y fue contundente al hablar sobre la relación con la hija de Moria Casán.

Fito Páez rompió el silencio sobre el vínculo que tiene con Sofía Gala: lo dejó muy en claro

Mario Pergolini se puso de pie para presentarlo. "Para mi, y para todos nosotros es un honor tener acá a Fito Páez ", dijo con un tono respetuoso, replicado por todas las personas que estaban presente en el estudio de grabación para un nuevo episodio de Otro Día Perdido (ODP) que se emite por El Trece .

Luego de la entrada cordial, y una canción interpretada por él en el piano, la charla se fue soltando. Pasaron por distintos puntos de la vida del reconocido cantante a nivel internacional, al punto tal que hablaron sobre su vínculo con Sofía Gala , la hija de Moria Casán .

Pergolini no dudó un segundo al tenerlo cara a cara. “Es muy raro cómo hablás de tus exmujeres, con alguna tenés que estar mal. No puede ser”, comenzó consultando para introducir la charla en las relaciones amorosas que tuvo.

Sin inquietarse, Fito contestó: "Pasaron muchos años igual. Es un tema que prefiero no tocar. Las cosas se mueven, la vida cambia, pasan muchas cosas”. Ante esto, Mario profundizó: “Todos tenemos presente como que siguen estando”.

Finalmente, el propio artista terminó trayendo al diálogo al supuesto romance con Gala: “Es como el imaginario popular. Es como el romance que nos armaron con Sofía Gala, que empezaron a hablar de eso. Pobre Sofi, ella tuvo que salir a explicar y estuvo bien. No la jodan”.

Esta explicación no bastó para el incisivo conductor televisivo, que recordó los motivos por los cuales los rumores empezaron a florecer: “Se los veía muy seguido juntos. Iban a todos lados juntos”. Cabe recordar que ambos protagonizaron un beso en mayo del corriente año durante una presentación artística del cantante.

Sin media tintas y con una postura firme, Páez aclaró cuál es su vínculo con la hija de la One: “Somos amigos, después puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos y eso también está bueno”.