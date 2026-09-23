Fin del misterio: Ángel De brito confirmó qué hará Rodrigo Lussich el año que viene y qué pasará con Intrusos

En su programa de streaming "Ángel responde", De Brito explicó como es la situación actual de Rodrigo Lussich y Adrian Pallares respecto a Intrusos.

En las últimas semanas habían circulado versiones sobre una posible salida de Rodrigo Lussich de Intrusos . Ángel de Brito volvió a referirse al tema y reveló qué decisión tomaron finalmente en América TV.

El futuro de Rodrigo Lussich en Intrusos había quedado en el centro de las versiones televisivas después de que Ángel de Brito contara que el conductor analizaba alejarse del ciclo de América TV . Según había explicado, la decisión no estaría relacionada con un conflicto puntual, sino con la intención de Lussich de buscar nuevos desafíos dentro de los medios. En medio de las especulaciones incluso surgió la posibilidad de que el periodista desembarcara en C5N , donde podría ponerse al frente de un programa vinculado a la actualidad política.

Mientras tanto, en América TV comenzaron a evaluar distintos escenarios para la continuidad del histórico ciclo de espectáculos . Una de las alternativas que había tomado fuerza era que Adrián Pallares quedara como único conductor . También se mencionó la posibilidad de que Moria Casán regresara al programa, aunque la actriz y conductora habría rechazado la propuesta y optado por continuar en El Trece.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Ángel de Brito confirmó qué pasó con Intrusos

En las últimas horas, Ángel de Brito volvió a hablar sobre el futuro de Intrusos y aseguró que hubo modificaciones respecto de lo que se venía especulando. Durante su programa Ángel responde (Bondi), el periodista contó que se produjo una reunión para definir la situación del ciclo y sus conductores: “Hubo reunión en América, con los Intrusos, con Juan Cruz Ávila, que es dueño del canal, y por ahora siguen en Intrusos”, dijo Ángel de Brito.

De esta manera, al menos por el momento, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares continuarán al frente de Intrusos. La definición también despejó las versiones que hablaban de una salida inminente del conductor: “Por ahora no hay cambios. Tienen un año más de contrato”, aclaró De Brito al referirse a la situación contractual de ambos periodistas.

La llegada de Lussich y Pallares a América TV

Finalmente, Ángel de Brito recordó el contexto en el que los conductores llegaron a América TV y señaló que aquella modificación en el ciclo había generado movimientos dentro del canal: “Fue un bolonqui traerlos, porque echaron a Flor de la Ve, Pablo Layús… (también se fue)”, sostuvo el periodista. Por ahora, las versiones de cambios quedaron en pausa y Intrusos continuará con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, mientras ambos mantienen su vínculo contractual con América TV por un año más.