Ángel De Brito reveló información fuerte sobre la relación de Gimena Accardi y Andrés Gil, a un año del escándalo
El filoso periodista compartió su información en el programa LAM, que conduce en América. Los detalles que reveló sobre la escandalosa separación con Nicolás Vázquez.
Ángel De Brito salió con los tapones de punta y confirmó rumores que hace tiempo habían avasallado el mundo del espectáculo: la relación de Gimena Accardi y Andrés Gil, que habría sido el detonante de la relación con Nicolás Vázquez después de 18 años.
En aquel entonces hasta la propia Accardi había asumido la responsabilidad de ser quien cometió "un error" y se mandó "una cagada", frases que fueron vinculado a una supuesta infidelidad. Una de las personas involucradas según las suposiciones e información extraoficial sobre ese escándalo, era Andrés Gil, un compañero suyo en la obra teatral 'En otras palabras'.
La fuerte revelación de Ángel De Brito sobre el escándalo
A poco más de un año de esa separación escandalosa, el filoso periodista reveló información y confirmó aquellos rumores que habían ganado protagonismo: “La relación de Gimena y Andrés Gil existió”, dijo el conductor de LAM en mencionado programa.
Todo ocurrió cuando habló sobre la ausencia de Accardi a la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil. Al escuchar a Mery del Cerro explicar la ausencia, Ángel sacó información a la luz.
Las revelaciones de Ángel y el diálogo con Pepe Ochoa
Pepe Ochoa : -Mery no sabía cómo zafar. Están ocultando todo lo que todo el mundo sabe.
Ángel de Brito: -Tampoco tienen por qué decir.
PO: -Pero lo de Gime era algo obvio porque iba a los cumpleaños de todas, estaba metida con todas, todo el tiempo.
AdB: -¿Y la limpiaron por lo de Nico Vázquez?
PO: -La limpiaron por lo que fue pasando con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, Cande.
AdB: -Se quedaron del lado de Cande.
PO: -Se quedaron del lado de Cande por las especulaciones del vínculo entre ellos dos.
AdB: -Especulaciones no, el vínculo existió.
PO: -¿Entre quién?
AdB: -Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y sino por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente.
PO: -Sos la persona que lo está diciendo. Y sí, es un vínculo que existió y duró un tiempo prudencial.
AdB: -Después cada uno arregló sus cosas.
PO: -La relación de Nico y Gimena venía muy mal, pero Andrés también era muy amigo de Nicolás. Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo.
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