Ángel De Brito reveló información fuerte sobre la relación de Gimena Accardi y Andrés Gil, a un año del escándalo

El filoso periodista compartió su información en el programa LAM, que conduce en América. Los detalles que reveló sobre la escandalosa separación con Nicolás Vázquez.

Bomba: Ángel de Brito confirmó el vínculo de Gimena Accardi y Andrés Gil a un año del escándalo

En aquel entonces hasta la propia Accardi había asumido la responsabilidad de ser quien cometió "un error" y se mandó "una cagada", frases que fueron vinculado a una supuesta infidelidad . Una de las personas involucradas según las suposiciones e información extraoficial sobre ese escándalo , era Andrés Gil , un compañero suyo en la obra teatral 'En otras palabras'.

A poco más de un año de esa separación escandalosa , el filoso periodista reveló información y confirmó aquellos rumores que habían ganado protagonismo: “La relación de Gimena y Andrés Gil existió”, dijo el conductor de LAM en mencionado programa.

Todo ocurrió cuando habló sobre la ausencia de Accardi a la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil. Al escuchar a Mery del Cerro explicar la ausencia, Ángel sacó información a la luz.

Las revelaciones de Ángel y el diálogo con Pepe Ochoa

Pepe Ochoa : -Mery no sabía cómo zafar. Están ocultando todo lo que todo el mundo sabe.

Ángel de Brito: -Tampoco tienen por qué decir.

PO: -Pero lo de Gime era algo obvio porque iba a los cumpleaños de todas, estaba metida con todas, todo el tiempo.

AdB: -¿Y la limpiaron por lo de Nico Vázquez?

PO: -La limpiaron por lo que fue pasando con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, Cande.

AdB: -Se quedaron del lado de Cande.

PO: -Se quedaron del lado de Cande por las especulaciones del vínculo entre ellos dos.

AdB: -Especulaciones no, el vínculo existió.

PO: -¿Entre quién?

AdB: -Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y sino por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente.

PO: -Sos la persona que lo está diciendo. Y sí, es un vínculo que existió y duró un tiempo prudencial.

AdB: -Después cada uno arregló sus cosas.

PO: -La relación de Nico y Gimena venía muy mal, pero Andrés también era muy amigo de Nicolás. Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo.