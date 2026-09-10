Jacobo Winograd confesó la técnica secreta que usó para hacer saltar la banca en el casino de Mar del Plata

Jacobo Winograd abrió su corazón y contó sus problemas con el juego, por lo que, para tomar dimensión de su adicción, reveló que incluso llegó a hacer saltar la banca en el casino de Mar del Plata . En este contexto, se animó a revelar cuál es el secreto que le permitió realizar este accionar.

Es que Jacobo Winograd revló que durante una noche en el casino de Mar del Plata logró ganar 4 millones de dólares. Es por eso que en diálogo con Gastón Pauls reveló cómo lo hizo: “Hice saltar la banca. Soy la única persona que saltó la banca en Mar de Plata en el año 88. Era un enfermo del juego”. Además, marcó que su vicio era tal que hasta en sus sueños veía números para apostar: "Yo soñaba en vez de con una mujer con el 23, 26 , 29 y 32”.

En lo que respecta a su maniobra para saltar la banca el casino de Mar del Plata , el empresario contó que fue noticia en todo el mundo: "Salí en los diarios más importantes del mundo. New York Times, Washington Post, Le Fígaro y Le Monde de París, en Las Vegas hay una foto mía”.

Es por eso que, ahora que pasó el tiempo, contó el secreto que le permitió recaudar 4 millones de dólares en una noche: “Salté la banca en el casino de Mar del Plata con 40 personas. Compraron las fichas antes y a la última hora fuimos a jugar a la especial, vino el 32 y cobré casi 4 millones de dólares. Está todo asentado con cheques, todo real”.

Ante algunas acusaciones aclaró que lo suyo no fue trampa: “Yo no hice trampa, pero le di plata a la gente para que a la tarde vaya al gallinero, que es la sala común de Mar del Plata, compraron la de chance porque hay diez colores, no se puede jugar más y fuimos a la especial. Yo había ganado 45 días atrás y guardé esa plata para jugarla. Antes fui a la enfermería para tomar una pastilla porque estaba muy nervioso. Tenía taquicardia, era así la pila -levanta los brazos hasta donde puede-, cuarenta personas, nunca lo hizo nadie”.

Jacobo Winograd reveló a qué punto llegó su nivel de adicción al juego

"A mi la que me hizo cambiar todo fue mi hija. Nació el 96 y estuve 14 años sin jugar por amor a mi hija. Yo ganaba mucha plata y hacía muchos negocios, tenía la empresa Car Rental que era mía, y ganaba mucho dinero. En esa época yo soñaba con el juego. Entraba a las 3 de la tarde al casino de Mar del Plata y me iba a las 3 de la mañana. Comía ahí. Cuando ganás, Gastón, te sentís el hombre más importante del mundo; cuando perdés grande como perdí yo muchas veces, te sentís la peor” confesó Jacobo Winograd.

“Los prestamistas estaban, eran muchos, la plata costaba el 10% semanal para jugar. No la pedís para operarte ni para comer, la pedís para jugar y te cobran el 10% semanal. Y pagás o pagás. O pagás con plata, o pagás con tu vida. En Las Vegas lo mismo. Vos vas a pedir un crédito, ¿no pagás? No hay problema, andá tranquilo, después atenéte a las consecuencias”, contó sobre el costado más oscuro.