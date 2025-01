Pamela David se metió sin filtros en la pelea de Mauro Icardi y Wanda Nara

No caben dudas que el escándalo del momento es el que tiene relación con la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi , con todo lo que va surgiendo día a día relacionado a su complicado divorcio, y también en torno a sus nuevos vínculos con L-Gante y con la China Suárez, y por ende muchos analizan y opinan.

Ese fue el caso de Pamela David, la conductora del programa Desayuno Americano (América TV), quien se metió en la polémica luego de que la empresaria cosmética haya hablado con Los Ángeles de la Mañana (LAM) donde prendió fuego a su ex marido y también a la actriz que sería su nueva pareja.

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Recientemente, la mediática sorprendió al llamar en vivo a LAM y apuntar con dureza no solo contra el jugador del Galatasaray, sino también contra la China Suárez, a lo que Pamela David salió a dar su opinión del tema.

“Ellos, al hacer público el tema, no es que uno dice ‘bueno, nos cerramos por respeto’, porque son los primeros en postear y subir historias. Te mandan una cautelar para que no hables del tema, pero después publican todo”, expresó con contundencia.

La conductora también destacó la actitud de L-Gante comparándola con la de los protagonistas del escándalo: “El más maduro hasta acá es Elián. Se mantiene al margen y solo hace payadas cuando le dicen lo que tiene que hacer”.

Sobre las recientes declaraciones de Wanda en LAM, Pamela fue tajante: “Lo que siento —no sé si hay algún psicólogo en el piso— es que hay un narcisismo tan grande cuando ella dice ‘me lo hace para dañar, me quieren ensuciar’, pero luego dice barbaridades de la China”.

Finalmente, remarcó la contradicción en las palabras de la empresaria: “Claramente la odia, pero dice barbaridades de ella: que tiene olor, que es fácil, que se va a embarazar, que no sé qué. Pero a ella la quieren ensuciar. No mide con la misma vara. Tiene un narcisismo que no la deja ver más allá del ombligo”.

Pitty La Numeróloga contó como será el futuro de Wanda e Icardi

La famosa trabajadora de los números arrancó diciendo: “El 2025 es un año 9, que nos propone la finalización de ciclos. Termina una etapa para muchas personas. Es una vibración que tiene que ver con terminar de revisar hacia dónde querés ir. Es un año de transición para prepararnos para el próximo año. Para el cambio que va a venir en el 2026”

“A la China la veo en otra relación. Ella tiene un año número 3, va a tener un año muy bueno, va a tener propuestas laborales, puede tener un hijo, casarse”, deslizó dando a entender entonces que la relación con Icardi no tendría mayor futuro pero sí podría volver a ser madre, algo que en las últimas horas se supo tendría desesperada a Wanda Nara.

“A ella le viene un añazo porque va a tener muchos cambios laborales, nuevas propuestas. En la segunda etapa del año va a tener un nuevo amor, una persona que la va a deslumbrar, la va a hacer sentir y me parece que ahí empieza una nueva etapa”, concluyó.