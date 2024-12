Pitty La Numeróloga pronosticó que pasará con Wanda, Icardi y la China Suárez

Luego, también agregó que “es un año de transición para prepararnos para el próximo año. Para el cambio que va a venir en el 2026″. Y tras esta breve introducción, Pitty sorprendió a todos detallando qué le espera a la ex de Nico Cabré y Benjamín Vicuña.

“A la China la veo en otra relación. Ella tiene un año número 3, va a tener un año muy bueno, va a tener propuestas laborales, puede tener un hijo, casarse”, deslizó dando a entender entonces que la relación con Icardi no tendría mayor futuro pero sí podría volver a ser madre, algo que en las últimas horas se supo tendría desesperada a Wanda Nara.

“A ella le viene un añazo porque va a tener muchos cambios laborales, nuevas propuestas. En la segunda etapa del año va a tener un nuevo amor, una persona que la va a deslumbrar, la va a hacer sentir y me parece que ahí empieza una nueva etapa”, concluyó entonces la numeróloga sobre el futuro personal y profesional de Eugenia Suárez.

Cuantas citas tardó L-Gante en besar a Wanda Nara

En el canal de streaming del youtuber Martín Cirio, más conocido como La Faraonea, el artista contó los detalles de los inicios de la relación y de su estrategia para concretar sus intenciones románticas.

“Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me la intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos ‘hacer percha’, pero después iba y no pasaba nada”, recordó.

Y agregó: “Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar”.

Luego reveló que, cuando acompañaba a Wanda a que le mostrara su dormitorio de ocasión, la empresaria utilizó un recurso impensado para seducirlo. “Se hace la boluda y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso”, cerró Elián Valenzuela, tal el nombre verdadero de L-Gante.