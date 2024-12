L-Gante reveló cuántas citas tardó en tener intimidad con Wanda Nara

image.png

A L-Gante le tomó 10 citas intimar con Wanda Nara

En el canal de streaming del youtuber Martín Cirio, más conocido como La Faraonea, el artista contó los detalles de los inicios de la relación y de su estrategia para concretar sus intenciones románticas.

“Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me la intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos ‘hacer percha’, pero después iba y no pasaba nada”, recordó.

Y agregó: “Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar”.

Luego reveló que, cuando acompañaba a Wanda a que le mostrara su dormitorio de ocasión, la empresaria utilizó un recurso impensado para seducirlo. “Se hace la boluda y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso”, cerró Elián Valenzuela, tal el nombre verdadero de L-Gante.

Las vacaciones de L-Gante y Wanda Nara

La mediática hizo oídos sordos a todo y armó las valijas para emprender un nuevo viaje. Junto a Valentino, Constantino y Benedicto, la conductora de Bake Off tomó un vuelo con destino a Europa. Claro que no podía faltar L-Gante, su flamante pareja, con quien se tomará algo así como una “luna de miel”.

El primer destino de los enamorados será Milán, Italia donde dejará a sus hijos con Maxi López para disfrutar de las fiestas de fin de año. Luego, junto al cantante de cumbia 420 seguirán rumbo con destino final a Paris, Francia. Es así que la ciudad del amor se convierte ahora en el epicentro de esta pareja.