Millonaria deuda de Cinthia Fernández: Yanina Latorre contó que "la intimaron, pero no paga"

Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre revelara en SQP una supuesta deuda vinculada al lote del barrio cerrado de Escobar donde vive junto a sus hijas. Según contó la periodista, la situación habría generado preocupación y enojo entre los vecinos del lugar.

La expanelista de La Mañana con Moria lleva varias semanas alejada de la televisión para concentrarse en su carrera como abogada. Sin embargo, pese a su decisión de mantenerse fuera de las cámaras, una nueva información volvió a instalar su nombre en los medios.

De acuerdo con lo relatado por Latorre, el conflicto estaría relacionado con el pago de las expensas del inmueble. La conductora aseguró que los vecinos del barrio estarían molestos por la situación y mostró al aire documentación relacionada con la presunta deuda: “En el barrio están muy enojados” , comenzó diciendo Yanina, antes de exhibir el documento en cuestión. Según esa información, la unidad correspondiente a Cinthia Fernández acumularía una deuda de $3.752.720,94 en concepto de expensas.

La deuda de Cinthia Fernández que preocupa a los vecinos

La situación administrativa del inmueble, ubicado en un barrio cerrado de Escobar, se habría complicado durante las últimas semanas debido a la falta de respuesta ante los reclamos de la administración. Latorre explicó que desde el barrio ya habrían realizado distintos intentos para que la deuda fuera abonada: "La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron", señaló durante el programa.

Además, la periodista aseguró que los vecinos estarían reclamando una solución para regularizar la situación. Según sus dichos, quienes viven en el barrio “piden por favor que Cinthia abone” el monto pendiente con la administración. Por el momento, la información fue presentada en televisión a partir de la documentación exhibida por Yanina Latorre y de los datos que, según indicó, recibió sobre la situación.

Mientras tanto, Cinthia Fernández continúa enfocada en su nueva etapa profesional como abogada, luego de alejarse temporalmente de la televisión. La revelación de Yanina Latorre, sin embargo, volvió a colocarla en el centro de la conversación mediática por una situación vinculada a su vida personal y al lugar donde reside con sus hijas.