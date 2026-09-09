Las obras que cambiarán la ciudad de Neuquén: qué se sabe del Puente Hiroki, teleférico y estadio Neuquén Arena

El intendente confirmó a LU5 novedades sobre las obras clave para el desarrollo turístico de la ciudad de Neuquén, en el marco del 122º aniversario.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido , brindó precisiones sobre tres de las obras más consultadas por los vecinos en los últimos meses. Son el puente peatonal sobre la isla de las Aves , conocido como puente Hiroki, el proyecto del teleférico y el estadio Neuquén Arena.

Los detalles los ofreció en Línea Abierta de LU5 y las definiciones llegaron en la previa a los festejos por el 122° aniversario de la ciudad, que se celebra el próximo 12 de septiembre.

Consultado sobre el estado de la obra de la península, Gaido fue enfático al describir ese proyecto que tiene mucho de turístico, pero también de recreacional para los vecinos de la ciudad.

"El puente Hiroki está adjudicado", dijo el intendente, quien explicó que se trata de una estructura peatonal, de uso exclusivo para ambulancias en caso de emergencia, que conectará con la isla de las Aves.

La Isla 132 es uno de los lugares donde se pretended instalar el Neuquén Arena.

Mariano Gaido: "Desarrollar los parques agrestes"

Según detalló, el objetivo es desarrollar allí "un parque agreste como lo hemos desarrollado en diferentes lugares de la ciudad", en línea con las cinco áreas protegidas que la ciudad ya tiene en funcionamiento, entre ellas la propia península Hiroki.

El anuncio se da en un contexto de expansión de los espacios verdes y costeros de la ciudad. Según remarcó el intendente, cuando asumió la gestión municipal la ciudad contaba con apenas un kilómetro y medio de paseo costero; hoy, tras seis años y medio de gestión, esa cifra asciende a 35 kilómetros.

Este sábado, en el marco del aniversario, se inaugurarán otros 3,5 kilómetros de paseo sobre el río Neuquén hacia el sector de Aguada, que se suman a las obras ya realizadas en Rincón Club de Campo, Rincón del Río y el sector de los ríos Limay y Neuquén.

Gaido también hizo referencia a un fallo judicial reciente vinculado a la costa: según indicó, la Justicia le dio la razón a la municipalidad en un reclamo que sostenía desde hacía más de cuatro años, en torno a garantizar que las costas de la ciudad sean "libres y gratuitas" para los vecinos.

"Lamento que se haya perdido tiempo, pero lo más importante es que hoy tenemos la razón", señaló el intendente, quien afirmó que ya se están llevando adelante las obras necesarias para garantizar el acceso público a esas áreas.

El teleférico: cuándo arranca la obra

Respecto del teleférico, el jefe comunal indicó que su construcción comenzará en febrero del año próximo. La razón del plazo, explicó, es que antes debe completarse la infraestructura vinculada al mirador de los Tres Ríos, al que definió como el punto "donde está la verdadera confluencia".

Esa obra, precisó, estará terminada en diciembre de este año, por lo que recién con el mirador finalizado se dará inicio a los trabajos del teleférico.

Neuquén Arena: un anuncio esperado

Consultado por las fechas del estadio Neuquén Arena, Gaido adelantó que en octubre, junto al gobernador Rolando Figueroa, se realizará el anuncio formal del desarrollo de la obra.

La intersección de las rutas 67 y 22, la vinculación estratégica a Vaca Muerta. Es allí donde se emplazará el estadio Neuquén Arena.

El intendente precisó que se tratará de una construcción con "inversión multipropósito" en el sector de la Meseta, aunque no brindó mayores precisiones sobre montos ni cronograma de obra más allá del anuncio previsto para octubre-noviembre.

Las tres obras forman parte de un plan más amplio de infraestructura y espacios públicos que, según el intendente, incluye además el desarrollo de loteos con servicios —ya se entregaron seis barrios y se prevé un séptimo para marzo de 2027—, un plan de asfalto que superó las 3.400 cuadras, y trabajos de cloacas y pluviales en barrios como Rincón del Río, donde se inauguró el pavimento definitivo, y Polvorines, donde las obras se completarían en noviembre.