Quintriqueo se cansó de los "carpetazos con IA" y amenazó con exponer a las páginas truchas: inesperado apoyo de Nadia Márquez

El líder de ATE sostuvo que sabe quiénes son los que están detrás de los escraches y burlas y puso una imagen sobre la información que tiene de los demás.

La foto que publicó Carlos Quintroiqueo con un mensaje a quienes lo hostigan en redes anónimamente.

Se cansó Carlos Quintriqueo de las burlas, memes y publicaciones de fotos hechas con Inteligencia Artificial (IA) desde páginas y cuentas de dudosa procedencia, por no decir truchas, que hacen "denuncias" en la política. Y esta vez, le dijo que tiene los datos de quiénes son y que en cualquier momento sale la exposición pública de esos actores anónimos.

El secretario general de ATE Neuquén, vicepresidente de CALF y líder de Más por Neuquén rompió el silencio frente al hostigamiento sistemático que dice viene padeciendo en redes sociales por parte de cuentas anónimas, que en las últimas semanas intensificaron los ataques con contenido generado por inteligencia artificial sobre cuestiones personales.

El dirigente, que suele mantener un perfil combativo en la arena pública, esta vez eligió no dejar pasar la embestida y contraatacó con una advertencia muy sincera, de un fenómeno que padecen muchas personas.

A quienes financian las páginas truchas para difamar y me amenazan con “carpetazos”, les digo algo muy sencillo:



Si tienen algo que denunciar, háganlo. No solo pueden hacerlo: es su obligación.



Yo no tengo nada que esconder.



Eso sí: antes de seguir amenazando, miren bien… pic.twitter.com/MtDFM0Bciz — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) September 8, 2026

En medio del cruce, Quintriqueo sumó una aliada inesperada: la senadora Nadia Márquez, referente de La Libertad Avanza en Neuquén, salió a respaldar públicamente su reclamo, pese a las diferencias políticas que ambos suelen marcarse. Un gesto de solidaridad poco habitual entre dos dirigentes que rara vez coinciden.

Carlos Quintriqueo: "Si tienen algo que denunciar, háganlo"

A través de su cuenta de X, Quintriqueo apuntó contra quienes, según sostuvo, financian "las páginas truchas para difamar" y lo amenazan con difundir "carpetazos" en su contra.

El sindicalista fue determinante contra quienes se esconden detrás del anonimato. Si esas cuentas cuentan con información comprometedora, "no solo pueden" denunciarla ante la Justicia, sino que "es su obligación" hacerlo.

Sebastián Fariña Petersen

El dirigente señaló que no tiene "nada que esconder" y giró la advertencia hacia el otro lado del mostrador. Acompañó su descargo con la imagen de una balanza de la Justicia junto a una pila de carpetas rotuladas "Varios" y una carpeta personal con su nombre.

Aseguró que lo que se ve en la foto "es apenas el 10% de la documentación" que dice tener sobre sus atacantes. Marcó además una diferencia con el método que les atribuye a esas cuentas: "Yo no amenazo con carpetazos. Cuando corresponda, seguro presento pruebas".

Cabe aclarar que hasta el momento no se conoce la identidad de los responsables de las páginas señaladas por Quintriqueo, por lo que no pesa sobre nadie en particular una acusación formal ni una imputación judicial.

La solidaridad de Nadia Márquez

"Qué bajón estar de acuerdo con este hombre, pero estoy de acuerdo", escribió Márquez al citar el posteo de Quintriqueo, en una definición que dejó en claro que la coincidencia la incomodaba tanto como la sostenía.

Qué bajón estar de acuerdo con este hombre, pero estoy de acuerdo.

Las páginas berretas que se encargan de tirar mugre sin pruebas, o sin presentarlas a la justicia (tampoco es que creo taaaaanto en la de Nqn), son pura basura.

Además que son COBARDES porque no dan la cara, se… https://t.co/jXSmOJaK3U — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) September 8, 2026

La legisladora calificó de "pura basura" a las cuentas que "se encargan de tirar mugre sin pruebas, o sin presentarlas a la Justicia" y cuestionó el anonimato como método.

"Son cobardes porque no dan la cara, se esconden en el anonimato de las redes", disparó, aunque aclaró que su crítica no apunta de manera generalizada a todo el ecosistema de páginas de noticias de la provincia.