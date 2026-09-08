Docentes de Neuquén no recibieron la devolución de los descuentos: ATEN amenaza con medidas de fuerza

Este martes debería estar acreditado el dinero adeudado de los sueldos de agosto. Aguardan que se concreten.

La dirigencia del gremio docente se movilizó este martes hasta la puerta del ministerio de Hacienda para reclamar que el Gobierno provincial cumpla con el compromiso de devolver los descuentos salariales aplicados a trabajadores de los distritos educativos de Neuquén , Plottier y Senillosa . Según denunció la secretaria general de ATEN , Fany Mansilla, las sumas que debían ser acreditadas durante esta jornada todavía no fueron depositadas y podrían convocar a medidas de fuerza.

La protesta se produjo pasadas las 11 y los trabajadores no habían recibido en sus cuentas los montos correspondientes a los descuentos que el gremio considera indebidos.

“Hoy se debería haber acreditado la devolución a todas nuestras compañeras y compañeros del distrito 1, del distrito 8 y del distrito 10 en relación a descuentos indebidos de salario”, afirmó Mansilla frente a la sede de Hacienda.

La dirigente señaló que ATEN se presentó en el lugar para expresar su “indignación” y exigir ser recibida por las autoridades provinciales. Sin embargo, aseguró que hasta las 11 de la mañana no se había concretado el pago.

“Le exigimos al Gobierno de la provincia de Neuquén que resuelva esta situación de manera inmediata y se acrediten en las cajas de ahorro de nuestros compañeros ese descuento indebido”, sostuvo.

El conflicto se originó a partir de los descuentos aplicados luego de una jornada que, según el gremio, no correspondía a una medida de fuerza convocada por ATEN. La organización sindical había reclamado la devolución de esos montos y, el Gobierno se había comprometido para que el reintegro se hiciera efectivo este martes.

Por su parte, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) ratificaron que las acreditaciones se realizarán durante la jornada de este martes.

ATEN habla de más de 1.500 docentes afectados

Uno de los datos que aportó Mansilla durante la protesta fue la cantidad aproximada de trabajadores alcanzados por los descuentos. La secretaria general de ATEN aclaró que todavía no cuentan con un número exacto, pero estimó que se trata de más de 1.500 docentes.

“Son muchos. Pensemos que estamos hablando de escuelas completas, de 100, 150 compañeros, como son los CPEM de Plottier, del Chocón, de Senillosa, escuelas completas”, detalló.

La situación, según el gremio, no se limitó a casos individuales. Los descuentos alcanzaron a trabajadores de establecimientos completos, lo que incrementó el impacto del conflicto dentro de las comunidades educativas.

También hubo diferencias importantes en los montos descontados. Mansilla señaló que se registraron descuentos equivalentes a un día de trabajo, pero también casos en los que la quita salarial se acercó al millón de pesos.

Para ATEN, el problema adquiere una dimensión especialmente sensible porque afecta directamente los ingresos de los trabajadores y, en algunos casos, implica una pérdida salarial de una magnitud muy significativa.

“Si los depósitos nos e efectivizan vamos a poner en marcha los mecanismos”, advirtió. Ante la consulta sobre qué ocurrirá si el dinero no aparece en las cuentas durante esta jornada, Mansilla dejó abierta la posibilidad de que el conflicto alcance las acciones sindicales. “Nosotros tenemos plenarios, tenemos mecanismos donde encontramos el camino para ese reclamo para que el Gobierno cumpla con el compromiso que hoy debería haber estado acreditado en las cajas de ahorro de nuestros compañeros”, indicó.

La delegación de ATEN llegó hasta la sede del Ministerio de Hacienda con el objetivo de ser recibida por las autoridades y obtener una respuesta sobre la demora en los reintegros.

Mansilla cuestionó que, mientras los dirigentes y trabajadores aguardaban una respuesta, las persianas del edificio permanecieran cerradas.

“Lo que observamos, como pueden ver es que bajaron las persianas. O sea que evidentemente intención de recibirnos no tienen”, señaló y agregó: “Si esa es la forma que el Gobierno quiere relacionarse con ATEN, así va a ser”, expresó.