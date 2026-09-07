Qué se sabe sobre el avión que se estrelló en Miami a 209 km/h y dejó cinco muertos: el impactante video.

Un avión de carga Boeing 767 se estrelló este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami , Estados Unidos, y terminó atravesado sobre una carretera, envuelto en llamas y dejó cinco víctimas fatales .

La aeronave que operaba para Amazon había despegado desde San Juan, Puerto Rico , y se encontraba en la fase final de su vuelo hacia Miami cuando salió de la pista y embistió varios vehículos en una vía adyacente. El siniestro dejó un saldo de al menos cinco muertos y cinco heridos .

En redes sociales se conoció un video que muestra el momento exacto en el que el avión arrolla a los vehículos que se encontraban estacionados en el aeropuerto. Por razones que aún se desconocen, el vuelo 7598 de Prime Air aterrizó y se despistó a una velocidad de 209 km/h.

Frente a la magnitud del siniestro, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) abrieron investigaciones formales. Al mismo tiempo, Jennifer Homendy presidenta de la NTSB, convocó una conferencia de prensa para el lunes con el fin de detallar el plan de trabajo de los investigadores.

Uno de los factores que analizarán con mayor atención es si la aeronave tocó tierra dentro de la zona de aterrizaje establecida: en condiciones normales, el contacto con la pista ocurre dentro de los primeros 914 metros.

Qué se sabe sobre las víctimas fatales y heridos tras el accidente

El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Raied Jadallah, describió la escena como "una situación muy compleja". Según informó en rueda de prensa, el avión golpeó varios vehículos al salirse de su camino establecido, lo que dejó a varias personas atrapadas en su interior.

"Comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico", explicó.

Respecto a la situación de los heridos, Jadallah informó que tres de ellos se encuentran en centros de traumatología "en estado crítico", mientras que los otros dos recibieron atención en un hospital local.

El funcionario no aclaró si el piloto o el copiloto figuraban entre las víctimas, y las autoridades se negaron a responder preguntas adicionales tras sus breves declaraciones iniciales.

Por su parte la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, expresó a través de un comunicado a CNN que "nos parte el corazón saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami". Y agregó: "Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias, los seres queridos y todas las personas afectadas por esta devastadora pérdida".

Miami-Dade Fire Rescue indicó en un comunicado que las unidades llegaron al lugar y encontraron el avión “en llamas como resultado del choque, con llamas intensas y humo visible”. En total, más de 60 unidades de bomberos y cerca de 200 efectivos participaron en las tareas de extinción y rescate

Miami Internacional es el aeropuerto con mayor movimiento de carga internacional de Estados Unidos y genera unos USD 212.000 millones anuales en actividad económica, según su sitio web. El accidente provocó un paro total de operaciones que fue levantado aproximadamente tres horas después; dos de las cuatro pistas reabrieron en ese lapso.

Al menos 187 vuelos fueron cancelados y más de 325 acumularon demoras para el domingo por la noche, según FlightAware.