Asesinó a sus dos hijos y los incendió dentro de una camioneta: "Yo soy a quien están buscando"

La acusada se presentó la última semana ante la Justicia por el crimen de sus niños de 5 y 7 años, ocurrido el 15 de mayo, y podría ser condenada a muerte.

La mujer acusada por el asesinato de sus hijos se presentó ante la Justicia de Estados Unidos.

Una mujer de 34 años compareció ante la Justicia de Estados Unidos debido a los cargos que pesan en su contra por el asesinato de sus dos hijos , una niña de siete años y un niño de cinco años con autismo, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de una camioneta incendiada .

La acusada fue notificada formalmente durante la audiencia de la imputación emitida por un gran jurado del condado Bexar, en el estado de Texas . De ser hallada culpable, podría ser condenada a muerte o recibir cadena perpetua sin libertad condicional.

La imputación judicial incluye dos cargos por asesinato con posibilidad de pena capital contra menores de 10 años, un cargo por asesinato con posibilidad de pena capital de múltiples personas, dos cargos por lesiones a un menor con intención de provocar daño corporal grave.

La acusación se completa con los delitos de incendio provocado y manipulación de evidencia física con la intención de afectar una investigación relacionada con un cadáver.

En el sistema judicial de Estados Unidos, la categoría de asesinato capital contempla sanciones que van desde la cadena perpetua sin libertad condicional hasta la pena de muerte, aunque los fiscales asignados a la causa no han anunciado públicamente si solicitarán la ejecución.

Cómo fue el asesinato y la estremecedora reacción de la acusada

El hecho se registró el pasado 15 de mayo de 2026, entre las 5 y 6 de la mañana, en el estacionamiento de un depósito. La alerta a los servicios de emergencia se activó, de acuerdo con las precisiones brindadas en conferencia de prensa por voceros policiales, cuando una persona que caminaba con su perro advirtió la presencia del vehículo envuelto en llamas y dio aviso al 911.

Al ser encontrada en la escena del asesinato, la acusada lanzó una estremecedora frase.

Al arribar las patrullas policiales al lugar del incendio, la sospechosa se encontraba en la escena y se dirigió a los agentes con la frase: “Yo soy a quien están buscando”. La mujer fue arrestada en ese momento, mientras los bomberos controlaban las llamas y descubrían, dentro del habitáculo, los restos calcinados de ambos niños.

La defensa que presentó la acusada ante la Justicia

Los abogados de la acusada presentaron el pasado 31 de agosto una moción para restringir la exhibición de determinados elementos probatorios o comentarios ante los integrantes del jurado sin contar con autorización judicial previa.

Al mismo tiempo, enviaron una petición formal con el objetivo de excluir parte del material recolectado por los investigadores durante las primeras etapas de la causa.

Los niños fueron encontrados dentro de un vehículo incendiado.

Durante la comparecencia de la última semana, las autoridades judiciales informaron que los organismos de seguridad continuarán con la recolección de pruebas en el terreno. El tribunal, en ese contexto, fijó la fecha para la próxima audiencia del proceso para el 12 de noviembre.

Las actuaciones judiciales confirmaron que la imputación del jurado se concretó tras evaluar los peritajes sobre la camioneta, los llamados recibidos en la central de emergencias y las declaraciones tomadas a la acusada en el lugar del hecho. Ante este escenario, la mujer continuará bajo custodia estatal.