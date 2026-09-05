Golpe al delito: secuestraron drogas, teléfonos y una importante cantidad de herramientas

Las diligencias se iniciaron a partir de una causa por un delito contra la propiedad. Una persona resultó notificada por la Justicia.

Las tareas se realizaron en un domicilio de Villa La Angostura.

Las tareas se realizaron en un domicilio de Villa La Angostura.

Un allanamiento en Villa La Angostura permitió secuestrar drogas, teléfonos celulares, electrodomésticos y una importante cantidad de herramientas presuntamente vinculadas con delitos contra la propiedad.

La diligencia estuvo a cargo del personal de la Comisaría 28° de Villa La Angostura, que trabajó junto con efectivos de la Brigada de Investigaciones.

El operativo se desarrolló este viernes 4, en el marco de una investigación que busca esclarecer un hecho contra la propiedad.

El allanamiento comenzó pasadas las 12:30 en un inmueble ubicado en el barrio Norte. Los uniformados ingresaron al domicilio en cumplimiento de una orden judicial y siguiendo las directivas impartidas por los magistrados que intervienen en la causa.

Qué elementos secuestraron

Durante la inspección de la vivienda, los policías encontraron sustancias con características compatibles con cannabis sativa, distribuidas en diferentes envoltorios. También hallaron dos balanzas digitales de precisión, elementos que fueron secuestrados y quedaron incorporados a la investigación.

Además, los investigadores localizaron numerosos objetos que podrían estar relacionados con robos u otros delitos contra la propiedad. Entre ellos había televisores, una consola PlayStation 4, un grupo electrógeno, una motoguadaña y una escalera de aluminio.

El procedimiento también permitió recuperar una importante cantidad de herramientas eléctricas. Se secuestraron sierras, amoladoras, taladros, rotopercutores, clavadoras, atornilladores y una fresadora.

Secuestraron teléfonos y cámaras de seguridad

En el inmueble también fueron incautados dos teléfonos celulares y dos cámaras de seguridad. Los dispositivos de vigilancia eran administrados mediante uno de los teléfonos encontrados en el lugar.

Sin embargo, al momento del allanamiento los efectivos constataron que las cámaras no tenían memoria y, por lo tanto, no conservaban grabaciones.

Durante el registro también se encontraron otros teléfonos y diversos objetos considerados de interés para la causa.

Por otra parte, la Policía constató la presencia de una munición calibre 9 milímetros, que también fue incorporada al procedimiento. Las autoridades deberán establecer ahora su origen y determinar si guarda relación con algún otro hecho investigado.

Una persona fue notificada por la Justicia

Como resultado del allanamiento, una persona fue notificada sobre la formación de un legajo judicial. Además, recibió una notificación por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Las medidas fueron adoptadas de acuerdo con las instrucciones de los magistrados intervinientes.