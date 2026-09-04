Los detalles de la brutal masacre en México: cuál era el vínculo entre el músico y el argentino detenido

El empresario fue detenido tras el brutal crimen de un músico, su esposa embarazada, su hija y una empleada. Se investigan alquileres de lujo y pérdidas de miles de dólares.

La investigación por la masacre que conmocionó a México dio un giro que se relaciona con los negocios de Diego Sebastián Rosen Ferlini, el empresario argentino detenido como principal sospechoso del asesinato del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija y una persona que trabajaba en su casa.

Rosen Ferlini tiene nacionalidad argentina y mexicana. Tras su detención se conoció que está radicado en aquel país, donde desarrolló durante años distintas actividades comerciales. Registros públicos citados por medios mexicanos indican que estuvo vinculado a la creación de varias empresas desde comienzos de la década de 2000.

Hasta la información disponible este viernes, Rosen Ferlini permanecía bajo custodia de las autoridades mexicanas y todavía no había sido vinculado formalmente a proceso por un juez .

Fuentes policiales confirmaron que en el departamento donde ocurrió la masacre, se constató la presencia del cuerpo de Meléndez, de su esposa de 35 años (quien se encontraba embarazada de 4 meses), el de la hija de ambos de 3 años, y el de una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio.

La hipótesis inicial sostiene que los responsables pudieron ingresar sin forzar los accesos debido al vínculo de confianza que Rosen mantenía con el músico. Por el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el móvil del múltiple homicidio.

Los detalles de la brutal masacre y la situación del empresario argentino detenido

Una cámara de seguridad del ascensor de la residencia del músico muestra al argentino sospechoso minutos antes del episodio, según informó Radio Fórmula.

Los cuerpos fueron localizados maniatados, al igual que su mascota. Por otro lado, la menor fue hallada con un impacto de arma de fuego en la cabeza y la empleada doméstica presentó impactos en la espalda, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La responsabilidad penal del empresario deberá ser determinada por la Justicia y las acusaciones vinculadas con los alquileres también permanecen, por ahora, en el terreno de las denuncias y testimonios públicos.

Meses antes del crimen, el nombre de Rosen Ferlini ya había aparecido en publicaciones realizadas por personas que aseguraban haber perdido importantes sumas de dinero en operaciones vinculadas con el alquiler temporal de propiedades de lujo.

Uno de esos testimonios fue publicado el 21 de julio, varias semanas antes de los asesinatos. Una mujer aseguró que perdió cerca de 500.000 pesos mexicanos, alrededor de 30.000 dólares, luego de contratar una propiedad en Valle de Bravo. También dijo que mantenía contacto con otras personas en una situación similar y que existía un grupo integrado por al menos 11 presuntos damnificados.

Por el momento, no está acreditado que todos esos señalamientos hayan terminado en denuncias judiciales contra Rosen Ferlini. Los relatos tomaron otra dimensión después de su detención y comenzaron a circular nuevas acusaciones sobre operaciones de características similares.

Alquileres de lujo y pérdidas de miles de dólares

Los testimonios apuntan a un emprendimiento dedicado al alquiler de propiedades turísticas de alta gama que habría utilizado inicialmente el nombre “+Relax” y luego habría operado como “Nomad P.M.”. Las viviendas ofrecidas estaban ubicadas en destinos turísticos mexicanos como Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán, y eran promocionadas para grupos numerosos con servicios como piletas, jardines y otras comodidades.

El argentino tenía una relación en México con el cantante asesinado.

En Valle de Bravo, Rosen Ferlini y Jonathan Meléndez habrían estado vinculados a la administración de unas 32 propiedades. Los precios iban desde los 7.000 hasta los 50.000 pesos mexicanos por noche, según la vivienda elegida.

Otro de los relatos conocidos es de una familia que aseguró haber entregado unos 400.000 pesos mexicanos para reservar una villa en Acapulco. El grupo planeaba viajar para celebrar el cumpleaños de un familiar y habría abonado por anticipado la totalidad de la estadía. Un día antes del viaje dejaron de recibir respuestas y posteriormente fueron eliminados del grupo de WhatsApp utilizado para coordinar la reserva. La mujer aseguró que nunca recuperaron el dinero.

El vínculo entre el argentino y el músico asesinado

La trama de los alquileres se amplifica porque Rosen Ferlini y Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda mexicana Camilo Séptimo, eran socios comerciales.

Las autoridades mexicanas investigan ahora si existían deudas o conflictos económicos entre ambos. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, señaló que las primeras investigaciones apuntan a una disputa relacionada con dinero.

Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su pareja, Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada de cuatro meses; su hija Sofía, de tres años; y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba en la vivienda. Un hijo de seis años de la pareja sobrevivió.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron a Rosen Ferlini llegando al lugar el martes a las 17.24. Fue detenido a la mañana siguiente en la zona de La Marquesa. Otro hombre, identificado como Gerardo N., también quedó arrestado y sería quien lo trasladó hasta el departamento.

Según informó el medio mexicano Radio Fórmula, Rosen mantenía además un vínculo socio-comercial con Meléndez Ochoa en una administradora de rentas vacacionales. Esa relación es uno de los elementos centrales de la investigación, debido a que habría facilitado su ingreso al domicilio del artista.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, explicó el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

“Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la Justicia”, sostuvo.