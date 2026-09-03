Cortes programados en una ruta afectarán el acceso a un paso fronterizo

Vialidad Neuquén difundió el cronograma de cortes previstos y solicitó a quienes transitan por el sector tomar los recaudos del caso, ya que la interrupción.

Debido a la obra de pavimentación que se está ejecutando en la Ruta Provincial Nº 60 , se restringirá temporalmente la circulación en el tramo comprendido entre la portada del Parque Nacional Lanín y el Límite Internacional con Chile.

Así lo informó la Dirección Provincial de Vialidad y explicó que la medida afectará de manera directa la transitabilidad hacia y desde el Paso Internacional Mamuil Malal .

Durante los días 7, 10, 14 y 17 de septiembre, el tránsito estará interrumpido de 8 a 12. En ese horario no se podrá circular por el tramo ni acceder al Paso Internacional.

La interrupción de la circulación responde a estrictas razones de seguridad vial, ya que en las fechas y horarios mencionados se llevarán a cabo labores de apeo de árboles sobre el margen de la calzada. Estas tareas resultan indispensables para despejar la zona de traza y avanzar de forma segura con la obra de pavimentación.

Por tal motivo, se solicita a los conductores y viajeros que tengan planificado cruzar a la República de Chile o transitar hacia el Parque Nacional Lanín organizar sus horarios de viaje con antelación para evitar demoras e inconvenientes en los puntos de control.

Vías de contacto y atención

Servicio de Atención al Usuario (Vialidad Neuquén): 2942-572138

Línea de contacto de la empresa contratista: 294-5915450

Una obra estratégica

A través del Plan Vial Neuquén 2026 se intervienen 2.050 kilómetros de rutas, mediante obras de pavimentación y repavimentación orientadas a mejorar la accesibilidad, integrar regiones y generar nuevas condiciones para la actividad turística. La Ruta Provincial 60 es parte de este plan.

La obra se desarrolla a lo largo de 12 kilómetros y consiste no solo en el asfaltado del tramo, sino también en la construcción de alcantarillas y otras obras de arte necesarias para garantizar la durabilidad y seguridad de la traza.

Este proyecto forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y permitirá que la provincia de Neuquén cuente con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados. De esta manera, se fortalece la conectividad turística y la integración con Chile, mejorando las condiciones de circulación en un corredor estratégico.