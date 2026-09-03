Sin candidatos y con libertad de acción: el MPN ya se bajó de las elecciones 2027

El partido provincial no presentará candidatos para ninguna categoría y dejará librado a los afiliados el apoyo a otro espacio político. Ex intendentes competirán por afuera.

El partido provincial está en crisis desde que perdió las elecciones de abril de 2023.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) no se presentará a las elecciones de 2027 en la provincia para ninguna de las categorías que se pondrán en juego en esos comicios, en un contexto donde algunos dirigentes jugarán su propio partido en apoyo a otros espacios políticos.

Lo que trascendió de fuentes del partido provincial es que la decisión, que se hará oficial cerca de fin de año, ya está tomada y restará determinar qué rol desempeñarán ex intendentes y otros referentes del partido provincial, de cara al desafío electoral del año que viene, donde, además de la elección presidencial, Neuquén elegirá una nueva fórmula a la gobernación, diputados provinciales, jefes comunales y concejales en todas localidades.

“Lo más probable es que se deje a libre decisión de los dirigentes y afiliados el dar apoyo al espacio que se quiera”, se indicó, aunque se sabe que en la actualidad la gran mayoría se alineó detrás del proyecto político del gobernador Rolando Figueroa.

Armados

La baja del MPN para el año que viene no implica que ex intendentes del partido provincial y algunos dirigentes busquen competir. Pero lo harán a través de otros sellos.

Y en esto mucho tiene que ver el armado de la Neuquinidad en el interior de la provincia. De hecho, se supo, por ejemplo, que en Chos Malal competirán al menos tres candidatos a intendente en apoyo a la reelección de Figueroa y uno de ellos, si bien irá con el sello de un partido aliado al oficialismo provincial, es del MPN.

Lo mismo ocurrirá en Zapala (hasta el momento son dos los candidatos en apoyo a La Neuquinidad), como parte de una estrategia que se replicará en la mayoría de las localidades de la provincia.

Sello vacío

Con muchos cuestionamientos internos al procedimiento que llevó a la nueva elección de autoridades, el MPN eligió el mes pasado al diputado Gabriel Álamo como nuevo presidente del partido y donde sólo una seccional, la de Centenario, fue a las urnas.

El MPN ya había dejado de funcionar de manera orgánica el día después de la derrota electoral de abril de 2023, pese a que hasta la designación de Álamo contaba con los ex gobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez como titulares de la Convención y la Junta.

Ese golpe de abril de 2023, perdiendo la provincia después de 60 años, hizo que el MPN realice su peor elección en los comicios nacionales de ese año y que después ni siquiera presente candidatos para 2025.

Hoy, solo algunas voces críticas, como las que surgen del MAPO y del ex gobernador Jorge Sobisch, se alzan dentro del MPN con el objetivo, complejo, de volver a subir al ring al viejo partido provincial, que ahora tampoco competirá en 2027.