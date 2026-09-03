El nuevo Paseo Costero del río Neuquén tiene fecha de inauguración: "Es una obra emblemática"

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, hizo el anuncio. La Municipalidad ingresó en la etapa final de los trabajos.

Neuquén capital suma un hito para disfrutar en familia de sus ríos con la inauguración del nuevo tramo del Paseo Costero , sobre el río Neuquén . “Esta es una obra emblemática de la ciudad que se va a estar inaugurando en el día del aniversario de la ciudad", destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

“Vamos a tener arriba de 33 km de Paseo Costero” en el mes del 122° aniversario, destacó la funcionaria. La Municipalidad ingresó en la etapa final de las labores para conectar el entramado sobre la margen del río Neuquén , entre las calles Chocón y Aguado.

Las cuadrillas ejecutan las tareas de señalización, demarcación vial e instalación de mobiliario urbano en un trayecto de más de 3 kilómetros. El proyecto cuenta con un presupuesto de 15.000 millones de pesos que salen íntegramente de los recursos locales.

La intervención abarca la pavimentación de la calle vehicular, la habilitación de senderos peatonales y la construcción de un mirador elevado en la proyección de la calle Figueroa. Este punto estratégico agrega un balcón natural a la infraestructura pública sobre la costa.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló los aspectos operativos de la traza. Detalló que ya se realizan los ajustes finales tanto del mirador como de lo que es la calle vehicular y que se está “terminando de hacer el concreto asfáltico en la bicisenda, la vereda de hormigón está toda lista ", explicó.

Además, agregó: “Lo que nos queda es la conexión acá en Figueroa, que también va a ser pavimentada, que es el último trabajo y la señalización”. La infraestructura prioriza la integración comunitaria con veredas, iluminación led y mobiliario urbano de igual arquitectura que el resto del trayecto.

El proyecto pone en valor la planificación ordenada de los recursos presupuestarios de la administración local para sostener la obra pública en momentos clave del crecimiento de la capital. La obra se transformará en uno de los puntos centrales de celebración durante el mes del aniversario.

Pasqualini enfatizó la solidez financiera de la administración municipal que permite concretar estas trasformaciones. "Una obra muy importante con un presupuesto de 15.000 millones, 15.000 millones que salen del presupuesto neuquino. Ese presupuesto que tiene superávit, pero que ese superávit llega para estas obras para fortalecer una ciudad turística que ha cambiado sustancialmente todo lo que es el pernocte de fin de semana", afirmó.

La funcionaria destacó la significación de entregar esta infraestructura terminada en el marco de los festejos capitalinos. "Esto es muy importante porque finalmente la ciudad completa, que estaba de espaldas al río, va a quedar mirando al río, apuntalando nada más y nada menos que el perfil turístico que viene llevando adelante la ciudad", remarcó Pasqualini, que también puntualizó que “el Paseo Costero es para caminar, para andar en bicicleta, para venir a tomarte unos mates en familia