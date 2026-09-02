Confluencia de Sabores sumó un producto estrella: los chivitos criollos del norte neuquino

La tercera edición de la feria gastronómica ofrecerá al público una mercadería empleada del Alto Neuquén, para disfrutar en el evento y llevar a casa.

El producto emblema del Norte Neuquino se hará presente en el evento.

La tercera edición de la Confluencia de Sabores 2026 sumará este fin de semana uno de los productos más representativos de la gastronomía y la producción de la provincia : el Chivito Criollo del Norte Neuquino . Quienes recorran la feria podrán probarlo asado, pero también comprarlo entero o en diferentes cortes para llevarlo a la mesa.

La propuesta llegará de la mano de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (CORDECC), que tendrá un espacio propio durante las dos jornadas del evento.

La jornada está prevista para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Parque Jaime de Nevares de Neuquén capital.

En el puesto habrá chivitos enteros congelados y también piezas fraccionadas y envasadas al vacío. Además, para aquellos que quieran disfrutarlo directamente durante la feria, habrá cocineros encargados de preparar chivito asado listo para comer.

Cuánto costarán los chivitos

De acuerdo a lo informado, la CORDECC comercializará sus chivitos enteros y congelados a un precio promocional de $160.000 por pieza.

La alternativa apunta principalmente a quienes quieran conservarlo en el freezer para prepararlo posteriormente en un asado, una celebración o un encuentro familiar.

También se venderá el Chivito Criollo del Norte Neuquino fraccionado en tres tipos de cortes y envasado al vacío, con un precio de $20.500 por kilo. Este formato permite comprar una cantidad menor y descongelar las piezas a medida que sean necesarias.

La oferta de productos regionales no terminará allí. En el stand también estarán disponibles los tradicionales escabeches producidos en la Planta de Alimentos El Alamito, dependiente de la Corporación.

Habrá escabeche de ajo y escabeche de chivo, ambos a un precio de $20.000 por frasco. Desde la organización indicaron además que estarán habilitados todos los medios de pago para facilitar las compras durante las dos jornadas.

Un producto con sello propio

Más allá de su desembarco en la feria gastronómica, el Chivito Criollo del Norte Neuquino tiene detrás una historia estrechamente relacionada con la cultura y las formas de producción tradicionales de la provincia.

Su sabor y sus características están relacionados con el sistema de cría trashumante desarrollado durante generaciones por familias crianceras del Alto Neuquén. Esta práctica implica el desplazamiento de los animales entre diferentes zonas de pastoreo de acuerdo con las estaciones del año y constituye una parte fundamental de la identidad productiva del norte provincial.

El Chivito Criollo del Norte Neuquino fue, además, el primer alimento argentino en obtener una Denominación de Origen, reconocimiento que permitió poner en valor no solamente las características de su carne, sino también las prácticas y conocimientos transmitidos por las familias crianceras.

Cuándo y dónde será Confluencia de Sabores 2026

La tercera edición de Confluencia de Sabores se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 12 a 00 horas, en el Parque Jaime de Nevares de Neuquén capital. La entrada será libre y gratuita.

Durante las dos jornadas habrá más de 80 propuestas gastronómicas, además de food trucks, espacios de fuego, cocina en vivo, música y diferentes actividades destinadas a toda la familia.

La feria reunirá emprendimientos y productores de distintos puntos de Neuquén. Entre las alternativas habrá platos al paso, carnes asadas y puestos especializados en dulces, chocolates, pastelería y cafetería.

También estará presente una amplia variedad de productos regionales y bebidas de elaboración artesanal, entre ellas cervezas, sidras y destilados de gin.