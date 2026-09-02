Protesta sobre la Ruta 7: ATE reclama por salarios adeudados

ATE realizó una protesta a la altura de la tercera rotonda, sin interrumpir el tránsito. Reclaman pagos atrasados, devolución de descuentos y obras para la región.

Trabajadores de Salud nucleados en ATE se apostaron este miércoles a la vera de la Ruta 7 , en Centenario, para reclamar respuestas al Ministerio de Salud por salarios adeudados, descuentos que consideran indebidos y una serie de pedidos vinculados a infraestructura y seguridad vial.

La protesta se desarrolla a unos 150 metros de l Hospital Natalio Burd , a la altura de la tercera rotonda, pero no afecta la circulación vehicular. Desde el gremio aclararon que la medida consiste en permanecer al costado de la ruta para visibilizar el reclamo y que, por el momento, no está previsto realizar un corte.

Ricardo Tabia, integrante de ATE Salud, explicó que uno de los principales reclamos está relacionado con trabajadores eventuales que llevan entre dos y tres meses sin percibir sus haberes. Según detalló, son más de 20 los trabajadores que atraviesan esta situación.

“Hay trabajadores eventuales que no han cobrado su salario y, por otro lado, descuentos de días indebidamente que tampoco han sido devueltos”, señaló Tabia en R7.

El dirigente sostuvo que el reclamo no es nuevo y que durante los últimos meses mantuvieron distintas reuniones con autoridades del Ministerio de Salud en busca de una solución. Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, la asamblea resolvió trasladar el planteo a la Ruta 7.

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Reclaman el pago de salarios atrasados

De acuerdo con lo informado por ATE, alrededor de 15 a 20 trabajadores sufrieron descuentos de días que consideran injustificados. A esto se suma el caso de más de 20 trabajadores eventuales que todavía no cobraron sus salarios.

Tabia explicó que la respuesta recibida hasta el momento desde el área de Salud es que los trabajadores atravesaron un cambio en su modalidad de eventualidad. Sin embargo, cuestionó que hayan pasado más de tres meses sin que se regularice la situación.

“Esa eventualidad ha sido hace más de tres meses. Entonces, no entendemos por qué tanta demora en que se les acrediten los haberes”, planteó.

Desde el gremio esperan que el Ministerio de Salud confirme una fecha concreta para cancelar las sumas adeudadas. En particular, reclaman que se instrumente un pago mediante una planilla complementaria que permita destrabar la situación y que los trabajadores puedan finalmente cobrar.

“Hay compañeros que hace tres meses no perciben sus haberes y, en otros casos, dos meses. Es una situación que preocupa”, remarcó el representante gremial.

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La expectativa de los trabajadores es que las autoridades reciban el planteo y puedan informar cuándo se realizará el pago. Por eso, anticiparon que permanecerán en el lugar mientras esperan algún contacto oficial.

El reclamo por el hospital de Vista Alegre

La protesta también sirvió para volver a plantear un pedido relacionado con infraestructura sanitaria. ATE reclamó avances en la construcción del hospital de Vista Alegre, una obra que, según indicó Tabia, cuenta con terreno y presupuesto asignado, pero todavía no comenzó.

El gremio recordó que meses atrás realizó un abrazo simbólico en el lugar y que, en aquella oportunidad, las autoridades habían asumido el compromiso de avanzar con el inicio de los trabajos.

“Está el presupuesto, está el terreno”, afirmó Tabia, quien cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, la obra todavía no haya comenzado.

Para los trabajadores, la construcción del hospital representa una necesidad largamente reclamada por la comunidad de Vista Alegre y forma parte de los pedidos que vienen realizando ante las autoridades provinciales.

También piden semáforos en un cruce peligroso

A los reclamos vinculados con Salud se suma otro pedido que afecta directamente a la seguridad vial en Centenario. Desde ATE insistieron con la colocación de semáforos en inmediaciones de la estación de servicio Puma, donde existe un cruce que consideran peligroso.

Según explicó Tabia, se trata de un pedido que lleva tiempo y que hasta el momento tampoco obtuvo una respuesta favorable. El dirigente señaló que en ese sector se produjeron accidentes con víctimas fatales y que, pese a los reclamos realizados, todavía no se instalaron semáforos ni se implementó una solución definitiva para mejorar la seguridad del cruce.

De esta manera, la protesta reúne distintos reclamos que, según ATE, fueron planteados previamente por las vías administrativas y mediante reuniones con funcionarios, pero que continúan sin resolución.

Por ahora, sin corte de la Ruta 7

Uno de los puntos que el gremio buscó dejar en claro es que la manifestación no contempla el bloqueo de la Ruta 7.

“De ninguna manera estamos y no pensamos de ninguna manera tampoco cortar la ruta”, afirmó Tabia. Explicó que la decisión de permanecer a un costado de la calzada responde a la intención de hacer visible el reclamo sin interrumpir el tránsito.

La circulación se mantiene normal en el sector, mientras los trabajadores permanecen apostados a la vera de la ruta y esperan algún contacto con las autoridades del Ministerio de Salud.

El gremio indicó que permanecerán allí por el momento, a la espera de que funcionarios se comuniquen y, fundamentalmente, de obtener una respuesta concreta sobre la fecha en la que se pagarán los salarios pendientes y se devolverán los descuentos reclamados.

“Esperamos que el ministro pueda escuchar este reclamo”, sostuvo Tabia, al resumir la principal expectativa de los trabajadores que este miércoles decidieron llevar su reclamo a uno de los principales accesos de Centenario.