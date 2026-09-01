Video: modificó su auto, quiso mostrar cómo manejaba solo y protagonizó un insólito accidente

El joven había adaptado el sistema de su auto para manejarlo de manera autónoma, pero no salió como esperaba. Las imágenes.

El estudiante pakistaní mostraba el funcionamiento de su auto autónomo y chocó.

Un estudiante de Ingeniería Informática protagonizó un insólito accidente mientras probaba un auto modificado para circular sin conductor. El intento de demostrar la capacidad autónoma del vehículo , terminó convirtiéndose en un momento inesperado.

Ehsan Zafar fue quien protagonizó este insólito episodio. El joven había adaptado el sistema de su auto para manejarlo de manera autónoma. La demostración quedó registrada en video y las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

La demostración se desarrollaba en las inmediaciones del Parlamento pakistaní cuando algo salió mal y el vehículo dejó de responder como estaba previsto.

El auto autónomo perdió la conexión y protagonizó un insólito accidente

En medio de la prueba se produjo una pérdida de conexión que hizo que el automóvil dejara de responder como estaba previsto. El joven reconoció que había dado una indicación equivocada antes del choque, lo que habría contribuido al incidente.

El auto perdió el control y terminó chocando contra un patrullero estacionado. El momento quedó registrado en video. en Islamabad, Pakistán,

A pesar del impacto, la situación no tuvo consecuencias graves. La prueba se había realizado en un sector con poco tránsito y bajo condiciones consideradas seguras.

Tras analizar lo ocurrido, la Policía determinó que no había ningún delito involucrado y destacó al estudiante por su trabajo, al que calificó como un"activo" para el país.

Cómo funcionan los autos modificados para circular sin conductor

Los vehículos adaptados para circular de manera autónoma incorporan una combinación de cámaras, sensores, sistemas de navegación y computadoras que les permiten interpretar lo que ocurre a su alrededor y tomar determinadas decisiones sin la intervención constante de una persona.

Estos componentes trabajan de manera coordinada para detectar obstáculos, reconocer el recorrido y definir cómo debe desplazarse el automóvil.

Las cámaras y los sensores pueden identificar elementos como peatones, otros vehículos, semáforos, obstáculos y las líneas de la calle. Toda esa información es procesada en tiempo real por una computadora o sistema de control instalado en el vehículo. A partir de esos datos, el automóvil puede determinar cuándo acelerar, frenar, girar o detenerse, según las instrucciones y capacidades del sistema utilizado.

En algunos proyectos experimentales, además, el vehículo puede ser operado o supervisado de manera remota mediante Internet u otros sistemas de comunicación. Esto permite que una persona envíe instrucciones o controle determinados parámetros sin encontrarse físicamente al volante.

En este tipo de desarrollos, la conexión resulta especialmente importante, ya que una interrupción puede afectar la comunicación entre el operador y el automóvil.

Los sistemas también pueden incorporar herramientas de geolocalización y navegación, que permiten establecer una ruta y conocer la posición del vehículo durante el recorrido. Sin embargo, el nivel de autonomía depende de la tecnología utilizada y de cómo fue programado el automóvil.

No todos los vehículos modificados pueden realizar las mismas tareas ni reaccionar de igual manera ante situaciones imprevistas.

A diferencia de los modelos autónomos desarrollados por grandes fabricantes y empresas tecnológicas, las modificaciones realizadas de manera particular pueden combinar componentes comerciales, computadoras pequeñas, sensores y programas desarrollados por los propios usuarios. Por eso, su funcionamiento puede ser mucho más limitado y su comportamiento depender en gran medida de la configuración utilizada y de las condiciones de la prueba.