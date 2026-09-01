Esta poderosa automotriz china anunció el lanzamiento de un nuevo SUV en la Argentina y anticipó que hará lo propio con una pickup .

El impresionante SUV "con espíritu adolescente" que lanzó una marca china en Argentina, futurista y casi sin botones: cuánto cuesta

A mediados de 2026, la automotriz china Changan desembarcó en la Argentina con el modelo CS55 Plus -uno de los SUV medianos híbridos que ya circulan en nuestro país -. Y recientemente se conoció que otra poderosa automotriz de origen chino anunció el lanzamiento de un nuevo SUV en la Argentina "con espíritu adolescente" y ya anticipó que hará lo propio con una pickup eléctrica .

En la actualidad, son numerosas las marcas de autos chinos que se pueden adquirir en nuestro país . ¿Ejemplos? JAC; Chery; DFSK; BAIC; Foton; Shineray; Haval; Great Wall; la citada Changan; KYC; Jetour o FAW, entre otras.

La automotriz china Geely presentó el modelo Icon -un auto con "espíritu adolescente"-, su segundo SUV que desembarca en la Argentina . Además, anticipó la llegada de la pickup eléctrica Riddara .

En 2025, esta automotriz china había desembarcado con un SUV en la Argentina.

En 2025, Geely había lanzado en la Argentina el EX5, un SUV eléctrico del segmento C. Un año más tarde, presentó al Icon, un SUV compacto del segmento B naftero.

Según lo detalló la compañía, las principales características del Icon son las siguientes:

Posee un motor 1.5 turbo que desarrolla 181 CV y 290 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague y siete velocidades.

Presenta un sistema de asistencia a la conducción ADAS de nivel 2 y una pantalla central de 14,6 pulgadas.

Cuatro airbags (frontales y laterales delanteros).

Cámara panorámica 540° (por chasis transparente).

Control electrónico de estabilidad (ESC).

ABS con distribución electrónica de frenado (EBD).

Sensores de estacionamiento traseros, anclajes ISOFIX y sistemas de asistencias al conductor de nivel 2.

Control de crucero adaptativo (ACC) y asistencia de mantenimiento de carril (LKA).

“Por sus prestaciones y diseño, es un auto pensado para el segmento adulto joven, profesional, exigente y con espíritu innovador. Claramente es un auto para los que se animan a las cosas nuevas, los que buscan experiencias en cada momento”, comentaron las autoridades de la automotriz Geely acerca del Icon.

El precio del Geely Icon será de US$30.800 y se presentará en colores blanco, rosa pastel y gris, con disponibilidad inmediata a partir de septiembre de 2026 en los concesionarios de la red Geely de todo el país y una garantía oficial de fábrica de cinco años o 150.000 kilómetros.

La automotriz china Geely presentó el modelo Icon, su segundo SUV que desembarca en la Argentina.

Los detalles que brindó Geely sobre la pickup eléctrica Riddara

Las autoridades de Geely señalaron que la Riddara RD6 -pickup híbrida enchufable- contará con las siguientes características destacadas:

Motor 1.5 turbo.

Caja de cambios automática.

Autonomía combinada de entre 1007 y 1087 kilómetros, según la configuración, y un torque máximo de 914 Nm.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos.

Según se anticipó, este modelo de pickup arribaría durante septiembre de 2026 al mercado de nuestro país. ¿El desafío de Geely? Que la Riddara RD6 compita en su segmento con la Ford Maverick, por mencionar tan sólo un ejemplo.